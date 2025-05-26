Tonguç KOTAK: Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?

Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?

Tonguç KOTAK

Ülkede Spor Dairesi’nin varlığı ile yokluğu belli değil. Spor tesisleri dökülürken Sporumuzu yönetenler ve daire kış uykusunda mı, yoksa boş vermiş bir durum da mı ? Allah bilir.

Atatürk Spor Salonu bir gün başımıza yıkılacak bu kesin. Salonun klimalarının bir ünitesi de çalışmayınca Cumartesi günü oynanan Çetinkaya – Cortado Adaspor maçını 30 yıl önce nasıl kapıyı açarak maç izlerdiysem ayni şekilde izledim. Bu da beni çok üzdü.

Kulübü olmayan takıma saha yapılırsa, yeni yapılan Millet Bahçesinin içine salon yapılmazsa ne deyim. Yaz geldi Atatürk Spor Salonu tel tel dökülüyor. Sporumuzu yönetenler ise sadece bakıyor.

İskele Spor Salonu’nun ışıklandırmaları aylardır loş bir vaziyette çalışıyor. Daha önce klima yok dedik kapıları açtık maçları oynadık. Şimdi ışıklar da çalışmıyor. İskele uzakta diye bir şey yapmazlar mı ? Orada ki takım ve oyuncular ülke takımı değil mi ?

Güzelyurt’ta da sorun var ama orada bu sorunları en aza indirmek için çabalayan bir sorumlu var.

Erenköy Spor Salonu’nun da hali Allaha kaldı.

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Arena var. Devletin koskoca bu kentte salonu olmaması da ayrı bir skandal.

Mağusa Arena’da sorunlar da diz boyu. Salonda ışıkları bozuk gece maçları kabus, çizgiler silik, hakemler 3 sayıdan atılan sayıları göremiyorlar, skorboard bozuk ve skorlar kağıtlara yazılıyor. Klimalar çalışmıyor, salon Hamam. Sporcular maç mı yapsın yoksa aşırıcı sıcakla mı uğraşsın. Seyirci de zaten salonda sıcaktan bayılıyor.

Başta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri ve Gazimağusa Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri lütfen bu işe el atın. Bu rezilliği düzeltin.

Gelelim yıllarca yazdım sonunda klima takılan Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na, Sporu yönetenler bir gün Lefkoşa’dan arabalarına binip bu salona gelsinler ama gece. Salonda tuvaletler kilitli, çöp bidonlarında çöpler dolu. Daha yazarım ama neyse.

2025 yılında biz Sporu nasıl geliştireceğimizi düşünmemiz gerekirken, salonlarımız tel tel dökülüyor. Bu gençlik bunu hak etmiyor. Sakın birileri demesin sporda çok iş yaptık. Sporda her yer dökülüyor.

Benden söylemesi.