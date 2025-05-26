  • BIST 9356.04
  • Altın 4193.072
  • Dolar 39.0076
  • Euro 44.5372
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

Tonguç KOTAK: Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?

» »
Duayen gazeteci Tonguç Kotak yazdı...
Tonguç KOTAK: Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?

Salonlar dökülüyor, Spor Dairesi nerede?

Tonguç KOTAK

Ülkede Spor Dairesi’nin varlığı ile yokluğu belli değil. Spor tesisleri dökülürken Sporumuzu yönetenler ve daire kış uykusunda mı, yoksa boş vermiş bir durum da mı ? Allah bilir.

Atatürk Spor Salonu bir gün başımıza yıkılacak bu kesin. Salonun klimalarının bir ünitesi de çalışmayınca Cumartesi günü oynanan Çetinkaya – Cortado Adaspor maçını 30 yıl önce nasıl kapıyı açarak maç izlerdiysem ayni şekilde izledim. Bu da beni çok üzdü.

Kulübü olmayan takıma saha yapılırsa, yeni yapılan Millet Bahçesinin içine salon yapılmazsa ne deyim. Yaz geldi Atatürk Spor Salonu tel tel dökülüyor. Sporumuzu yönetenler ise sadece bakıyor.

İskele Spor Salonu’nun ışıklandırmaları aylardır loş bir vaziyette çalışıyor. Daha önce klima yok dedik kapıları açtık maçları oynadık. Şimdi ışıklar da çalışmıyor. İskele uzakta diye bir şey yapmazlar mı ? Orada ki takım ve oyuncular ülke takımı değil mi ?

Güzelyurt’ta da sorun var ama orada bu sorunları en aza indirmek için çabalayan bir sorumlu var.

Erenköy Spor Salonu’nun da hali Allaha kaldı.

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Arena var. Devletin koskoca bu kentte salonu olmaması da ayrı bir skandal.

Mağusa Arena’da sorunlar da diz boyu. Salonda ışıkları bozuk gece maçları kabus, çizgiler silik, hakemler 3 sayıdan atılan sayıları göremiyorlar, skorboard bozuk ve skorlar kağıtlara yazılıyor. Klimalar çalışmıyor, salon Hamam. Sporcular maç mı yapsın yoksa aşırıcı sıcakla mı uğraşsın. Seyirci de zaten salonda sıcaktan bayılıyor.

Başta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri ve Gazimağusa Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri lütfen bu işe el atın. Bu rezilliği düzeltin.

Gelelim yıllarca yazdım sonunda klima takılan Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’na, Sporu yönetenler bir gün Lefkoşa’dan arabalarına binip bu salona gelsinler ama gece. Salonda tuvaletler kilitli, çöp bidonlarında çöpler dolu. Daha yazarım ama neyse.

2025 yılında biz Sporu nasıl geliştireceğimizi düşünmemiz gerekirken, salonlarımız tel tel dökülüyor. Bu gençlik bunu hak etmiyor. Sakın birileri demesin sporda çok iş yaptık. Sporda her yer dökülüyor.

Benden söylemesi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbolda İskele'den müthiş geri dönüş! 63-4307 Mayıs 2025 Çarşamba 08:35
  • Levent ilk maçını kaybetti: 65-6206 Mayıs 2025 Salı 08:53
  • Levent Spor U16 Türkiye Şampiyonası’nda05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:41
  • Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 28 Nisan 2025 Pazartesi 09:36
  • Kadınlar Basketbol Ligi’nde Sezon İskele’de Başlıyor18 Nisan 2025 Cuma 16:05
  • Basketbolda Güzelyurt’ta iki zorlu maç14 Nisan 2025 Pazartesi 09:04
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası bu gece07 Nisan 2025 Pazartesi 12:07
  • Kadınlar UniLeague şampiyonu BAÜ06 Nisan 2025 Pazar 22:43
  • Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası 7 Nisan’da02 Nisan 2025 Çarşamba 14:06
  • Basketbolda bayram tatili yok28 Mart 2025 Cuma 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti