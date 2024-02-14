Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut, KKTC’ni layıkıyla temsil etmek için yarışmaların ilk başladığı tarihten bu yana mücadele verdiğini ifade ederek 35 yılda 90 farklı yarışmada yer aldıklarını söyledi.

Günkut, hedef ve arzularının tanınmış KKTC’ni temsil ederek dünyadaki bütün organizasyonlarda yer almak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında gözlemci üyelik sonrası Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir takım yarışmalarda yer alınması amacıyla çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Töre, Günkut’u Larnaka’dan beri tanıdığına işaret eden Töre, başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiğini, dileğinin yine kendisinin öncülüğünde KKTC’nin tanınmış bir devlet olarak Uluslararası organizasyonlorda yer alaması olduğunu söyledi.

Kabulde, Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Birincisi Fatma Mani, İkincisi Naz Serap Işıksel, Üçüncüsü Nisa Doğan ile Bay Kuzey Kıbrıs 2023 Birincisi Kubilay İmren ve İkincisi Suat Kazma yer aldı.