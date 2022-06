Töre, burada yaptığı konuşmada Türk milletinin tarih sahnesinde her zaman bir cihan milleti olduğunu ifade ederek bu nedenle bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika’nın en ücra köşelerinde bile umut olarak görüldüğünü söyledi.

Erdoğan’ın sürekli olarak vurguladığı “Dünya 5’den büyüktür” söylemini Anavatan Türkiye’nin her platformda ispatladığını dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkı için de bugün en kıymetli varlığın Anavatan Türkiye olduğunu kaydetti.

Töre, Türk milletinin mensubu olma şuurunu yaşadığımızı vurgularken bu şuuru ve şerefi mezun olan her öğrencinin en iyi şekilde taşıması gerektiğini ifade etti.

Töre şunları kaydetti:

“Ulu önder Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesi, Kıbrıs’ta yaşayan Türkleri için de, Selanik’te yaşayan Türkler için de , Ankara’da yaşayan Türkler için de aynıdır. Yeter ki bu söylemi hücrelerimize kadar hissederek söyleyebilelim.”

Dünyada ve adada barış istediklerini ifade eden Töre, barışın ancak egemenlikten, devletten ve bağımsızlıktan taviz vermeden yaşanabileceğini söyledi.

Barışın adının 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olduğunu vurgulayan Töre, bunu kimsenin değiştirmemesi gerektiğini belirterek: “Onun kazandırdıklarını kimse ortadan kaldırmamalıdır” dedi.

Bugünlere Amerika, İngiliz ya da Fransızın desteği ile gelinmediğine değinen Başkan Töre, bugünlere ancak ve ancak Mehmetçik ve Mücahidin canı cana kanı kana katan mücadelesi ile gelindiğini kaydetti.

Çok acılar çekildiğini ve çaresizlikler yaşandığını anımsatan Töre, 20 Temmuz şafak vakti Mehmetçiğin adaya gelişi ile yeniden aydınlandıklarını söyledi ve “Cenabı Allah bizi bir daha ayırmasın” dedi.

Mezun olan gençlerden önderlik ve liderlik yapmalarını isteyen Başkan Töre, her zaman milletin kalkınmasına hizmet vermelerini diledi.

Törende yapılan konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.