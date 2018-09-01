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"Trump bir domuz"

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Saint Petersburg'da konser veren Roger Waters'tan Rusça mesaj: Trump bir domuz
"Trump bir domuz"

İngiliz Rock grubu Pink Floyd'un efsane ismi Roger Waters, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde verdiği konserde ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir şekilde hedef alan bir sahne şovu hazırladı.

Waters'ın sahnede çaldığı 'Charade' şarkısına bir ışık şovu eşlik eşlik etti. Şov sırasında Trump'ın saykodelik görselleri sahnedeki ekrandan gösterildi. Görsellerden birinde Trump, kadın makyajıyla gözükürken bir diğer görselede ABD başkanı bir domuz olarak gösterildi. Şarkının bitmesinin ardından ise Waters'ın arkasında bulunan duvara  Rusça 'Trump bir domuz' sloganı yansıtıldı.

Waters, sahne performansına Dark Side of the Moon albümünde yer alan aynı adlı şarkıya gönderme yaparak  'Us + Them' adını verirken, performans sırasında kullanılan çeşitli distopik figürlerin George Orwell'ın 1984 adlı romanından esinlendiği belirtiliyor.

Waters, 13 Ağustos tarihinde RT'ye verdiği söyleşide Trump'ı sert sözlerle eleştirmiş ancak "Trump'ın yaptığı sadece tek bir iyi şey var, Rusya ile ilişkileri yeniden inşa etmek" ifadesini kullanmıştı.

Waters, Suriye'de gerçekleştirdiği provakatif işlerle bilinen 'Beyaz Baretliler' grubunu da sert sözlerle eleştirmişti.

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