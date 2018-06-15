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Trump Çin ithalatına ek gümrük vergisini onayladı

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ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilecek teknolojik ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı. Çin'in ABD'nin hamlesine misilleme yapması bekleniyor
Trump Çin ithalatına ek gümrük vergisini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı resmen onayladı. Trump'ın, "Çin'in ABD'de fikri mülkiyet hakları hırsızlığı yaptığına dair iddiaların incelenmesi sonucu" getirildiğini belirttiği yüzde 25 oranındaki gümrük tarifesinin özellikle stratejik açıdan önem taşıyan teknolojik ürünler için geçerli olacağı duyuruldu.    

Trump'ın bu hamlesine Çin'in yanıtı ise gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın kararına misilleme olarak Çin'in de Amerikan ürünlerine "benzer boyut ve yoğunlukta” bir tarifeyi uygulamaya koyacağı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada "ABD tek taraflı, korumacı ve Çin'in çıkarlarını zedeleyici önlemler almaya kalkarsa derhal harekete geçeceğiz ve kendi adil ve meşru haklarımızı korumak için kararlı bir biçimde gereken adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"Pekin misillemeye giderse ek tarifeler uygularız”

Trump, Pekin'in ABD'nin attığı bu adıma misilleme yapması halinde daha fazla ek tarifeyi devreye sokacağını söylemişti. ABD Başkanı, "Çin Amerikan mallarına, servis ya da tarım ürünlerine yeni tarifler getirirse, tarifesiz bariyerleri kaldırır ya da Amerikan ihracatçılarına ya da Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine karşı cezalandırıcı nitelikte eylemler uygulamaya koymaya kalkarsa ABD ek tarifeler uygulayacaktır” şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu kararıyla ilgili Fox News'e konuşan Trump, 6 Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacak olan tarifenin "Amerikan fikri mülkiyet haklarını koruyacağını” söyledi. "Silikon Vadisi'nde harika bir beyin gücümüz var ve Çin ile diğerleri bu sırları çalıyorlar” diyen ABD Başkanı, bu sırların ülkenin en kıymetli varlıklarından olduğuna ve onları koruyacaklarına işaret etti.

Bu girişimin bir ticaret savaşını başlattığı iddiasını da geri çeviren Trump, "Ticaret savaşı onlar tarafından yıllar önce başlatılmıştı ve ABD kaybetmişti” diye konuştu.

Yatırımcılar endişeli

Pekin ile Washington Mayıs ayının başından bu yana üç üst düzey görüşme gerçekleştirilmiş, ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Trump'ın Çin'in uzlaşma sağlamak için ABD'den 70 milyon dolar değerinde ek tarım ve enerji ürünü ve diğer ürünleri alma önerisine ABD Başkanının kayıtsız kaldığı belirtilmişti.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticari savaşın fitilini ateşleyen bu adım, piyasalarda huzursuzluk yarattı. Trump'ın gümrük tarifesi kararını açıklamasının ardından New York borsasında düşüş yaşanırken, ekonomistler uzun soluklu olmasını bekledikleri bu gerginliğin yatırımcıları da endişelendirdiğini belirtiyor.

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