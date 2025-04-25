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Trump: Rusya Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeyerek 'büyük taviz' veriyor

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Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın barış istediğine inandığını söyleyen ABD Başkanı Trump, savaşı sona erdirmek için kendi zaman çizelgesinin olduğunu belirtti.
Trump: Rusya Ukrayna'nın tamamını ele geçirmeyerek 'büyük taviz' veriyor

Ancak o zamana kadar bir anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde Washington'un tutumunun büyük ölçüde değişebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "tüm ülkeyi" ele geçirmekten vazgeçerek "oldukça büyük bir taviz" verdiğini söyledi.

Trump, "Rusya'ya büyük baskı uyguladığını" ve bu nedenle Başkan Vladimir Putin'in "şu anda konuştuğunu" ısrarla vurguluyor.

Trump, "Bence bir anlaşma yapmak istiyor. Bunu çok yakında öğreneceğiz ama tango yapmak için iki kişi gerekir," dedi.

Trump bu yorumları, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'te yaptığı görüşme sırasında dile getirdi.

Ukrayna ve Avrupa'nın büyük bir kısmı bu fikre şiddetle karşı çıkarak Rusya'nın toprak gaspını durdurmasının bir taviz olmadığını savundu.

Trump perşembe günü, Rusya'nın Kiev'i saatlerce füze ve insansız hava araçlarıyla vurması ve neredeyse bir yıl içinde başkente yapılan en ölümcül saldırıda en az 12 kişinin ölmesi ve 90 kişinin yaralanmasının ardından Putin'i nadir görülen bir şekilde azarlayan bir mesaj yayınladı.

Trump Truth Social platformundaki paylaşımında, "Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Haftada 5000 asker ölüyor," diyerek "Hadi Barış Anlaşmasını Yapalım!" ifadesine yer verdi.

Kelime seçimini ve Rus mevkidaşına doğrudan atıfta bulunmasını dair gazetecilere yanıt veren Trump, "Dün geceyi sevmedim. Bundan memnun değildim."

"Barış konuşmalarının ortasındayız ve füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değildim. Kastettiğim buydu," dedi.

Norveç Başbakanı ile Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda öğle yemeği yemeden hemen önce Trump, Rusya ve Ukrayna'nın "her ikisinin de barış istediğine" ve çatışmanın sona ermesine inandığını söyledi.

"Aramızda çok fazla husumet var, çok fazla güvensizlik var ama umarım ölen pek çok genç insanın iyiliği için bunu başarırız," dedi.

"Benim kendi son tarihim var ve bunun hızlı olmasını istiyoruz."

Başkan'ın tonu, bir anlaşmaya varılabileceği konusunda daha önceki sosyal medya paylaşımlarına kıyasla daha iyimserdi.

Trump çarşamba günü Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'i, Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'dan ele geçirdiği toprakları bırakmasını içeren bir ABD önerisine karşı çıkmasının ardından sert bir şekilde eleştirdi.

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