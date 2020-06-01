Trump’ın danışmanı O'Brien: DSÖ, Çin'in kontrolünde

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) Çin’in kontrolünde olan yozlaşmış bir örgüt’ olarak niteledi.

O'Brien CNN’e verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump’ın DSÖ ile ilişkileri sonlandırma kararı ile ilgili yorumunda örgüt hakkında ‘Çin’in kontrolünde olan yozlaşmış bir örgüt’ nitelemesinde bulundu.

ABD’nin sağlıkla ilgili giderlerinin azalmayacağını belirten O’Brien, ancak paraların DSÖ üzerinden harcanmayıp Kızılhaç’a ve tüm dünyadaki cephe hastanelerine gönderileceğini ifade etti.

Trump’ın danışmanı, neye dayanarak örgütün yozlaşmış olduğunu düşündüğünü belirtmedi, ancak ABD Başkanı Trump’ın iddialarını yineleyerek, DSÖ’nün Çin’e pandemi tehdidini saklamada yardım ettiğini dile getirdi.

ABD'de şirketlerin koronavirüse karşı aşı geliştirdiklerine dikkat çeken O’Brien, “Başımıza yıkılan ve Çin’den gelen bu hastalığı yeneceğiz” diye konuştu.

ABD’li bürokrat, ABD’nin ancak DSÖ’nün önerilen reformları hayata geçirmesi, ‘yolsuzluğa ve Çin’e bağımlılığına’ son vermesi durumunda örgüte yeniden dönmeyi düşünebileceğini sözlerine ekledi.