Trump'ın Kim'le görüşmesi erteleniyor mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapmayı planladığı tarihi zirvenin 12 Haziran'da gerçekleşmemesi için "büyük bir

ihtimal" olduğunu söyledi. Trump, bu açıklamayı Washington'a giden Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşmesi öncesi yaptı.

Görüşme öncesi gazetecilere konuşan Trump, "Büyük bir ihtimal var. (...) Bu ilerleyen zamanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama 12 Haziran

olmayabilir" dedi.

Trump, Kuzey Kore'ye de çağrıda bulundu. ABD Başkanı, "Kuzey Kore'nin harika bir ülke olma şansı var ve bu şansı kullanmalılar" diye konuştu.

Trump, zirvenin yapılabilmesi için Pyongyang'ın bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini de dile getirdi.

Nükleer programı nedeniyle uluslararası toplumun yaptırımları ile karşı karşıya olan Kuzey Kore, bağımsız gözlemcilerin de gözetimi altında bir

nükleer deneme tesisini kapatacağını duyurmuştu.

Trump, açıklamasının ardından Güney Kore lideri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin amacı, Kuzey Kore ile yapılacak zirve öncesi iki

ülkenin ortak stratejisinde son rotüşları gerçekleştirmek vardı. Görüşme sonrası konuşan Moon, Trump ile Kim arasındaki zirvenin yapılacağına

inandığını dile getirdi.

İlk yüz yüze görüşme olacak

Zirvenin iptal edilmesi ya da başarısız olmasının hem Trump'a hem de girişimi büyük bir diplomatik başarı olarak gören destekçilerine ağır bir darbe olacağı belirtiliyor. Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Bonnie Glaser, Trump'ın sözlerinin arkasında zirve konusunda Kim'den daha istekli görünmeme çabası olabileceğini dile getiriyor.

Trump ve Kim Jong Un arasındaki zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı açıklanmıştı. İki lider arasındaki tarihi buluşma, görevdeki bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore lideri arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak.