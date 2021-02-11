Trump’ın politikalarını inceleyen kurul: ABD’deki Covid-19 ölümlerinin yüzde 40’ı önlenebilirdi

Salgınla mücadelede Trump, ‘pandemiyi yeterince ciddiye almadığı’, ‘komplo teorileri yaydığı’, ‘maske takmayı teşvik etmediği’, ‘bilim insanlarını ve virüsün yayılmasıyla mücadele etmeye çalışan diğerlerini ciddiye almadığı’ gerekçeleriyle suçlanmış, politikaları büyük tepki çekmişti.

The Guardian’daki habere göre komisyonun, perşembe günü yayımlanan değerlendirmesinde, Trump’ın dört yıllık görev süresi boyunca “ABD’ye ve gezegene talihsizlik getirdiği’ ifadeleri yer aldı. Eleştiri, sadece Trump’ı suçlamakla kalmadı, aynı zamanda eylemlerini başkanlığını mümkün kılan tarihsel koşullara da bağladı.

Komisyon, Trump’ın Covid-19 ile mücadeledeki politikalarını kınadı, ancak ülkenin salgına bozuk bir halk sağlığı altyapısıyla girdiğini de vurguladı. 2002-2019 arasında, ABD halk sağlığı harcamaları yüzde 3.21’den yüzde 2.45’e düştü. Bu, Kanada ve Britanya’daki harcamaların yaklaşıkolarak yarısına denk geliyor.

Harvard Üniversitesi FXB Sağlık ve İnsan Hakları Merkezi Komisyon Üyesi ve Direktörü Dr. Mary T Bassett şunları söyledi: “ABD bu salgında çok kötü bir bedel ödedi, ancak beceriksizlik sadece Trump’a atfedilemez. Bunun toplumsal başarısızlıklarla da ilgisi var… Bu bir aşı ile çözülemeyecek.”

Şu ana kadar yaklaşık 470 bin ABD’li ‘corona’dan hayatını kaybetti ve bu sayının önümüzdeki birkaç hafta içinde yarım milyonun üzerine çıkması bekleniyor. Aynı zamanda ABD’de yaklaşık 27 milyon kişi hastalığa yakalandı. Her iki sayı da dünya çapındaki en yüksek sayılar.