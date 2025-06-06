Trump'la Musk neden birbirlerine girdiler, neler söylediler, kavga nereye gidiyor?

'Bromance'in sonu; dünyanın en güçlü adamı Trump'la en zengin adamı Musk neden birbirlerine girdiler, neler söylediler, kavga nereye gidiyor?

ABD Başkanı Donald Trump, dün Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı ikili görüşmenin yaklaşık 10'uncu dakikasında kampanya sürecindeki en büyük müttefiki ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın gündem tasarısına ilişkin eleştirileri soruldu. Trump, Musk'ın kendisi hakkında kötü bir şey söylemediğini ifade ederek "Tasarıyı eleştirmesindense beni eleştirmesini tercih ederim," dedi. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır," ifadelerini kullandı. Şimdi gözler, Trump'ın bu çıkışıyla başlayan ve dünyanın gözü önünde naklen sosyal medya platformları üzerinden yaşanan tartışmanın nereye varacağında.

Trump ve Merz arasındaki toplantı sona erdiğinde ve dünya Trump'ın Musk'ın eleştirileriyle ilgili ilk yanıtını gördüğünde ikili arasındaki görüş ayrılıkları hızla "kişisel saldırı" düzeyine taşındı.

Musk, Trump'ın yorumlarına verilen yanıtları sahibi olduğu X platformu üzerinden tweetledi ve tartışmanın bütünü ABD Başkanı ile dünyanın en zengin adamının sahibi olduğu sosyal medya platformları üzerinden başlamış oldu.

Trump, Musk'a kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden sert bir karşılık verdi.

Bir süredir görüş ayrılıkları yaşadıkları basına yansıyan ikili arasında bir tartışma uzun süredir bekleniyordu. Ancak dün akşam yaşanan, beklentilerin üstünde bir sertliğe sahipti.

Dünyanın en zengin insanı ve Trump'ın kampanya sürecindeki en büyük maddî destekçisi Elon Musk, başkanın görevden alınarak yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in getirilmesi çağrısında bulunan bir X kullanıcısının tweetini sadece "evet" diyerek paylaştı.

Musk'tan Trump'a 'Epstein' salvosu

Elon Musk, bir adım daha ileri giderek Trump'ı, hüküm giymiş bir pedofili olan Jeffrey Epstein hakkındaki bilgileri kendisiyle bağlantısı nedeniyle saklamakla suçladı.

"Gerçekten büyük bombayı atmanın zamanı" diyen Musk, Epstein dosyalarında Trump'ın da olduğunu ve dosyaların kamuoyuna açıklanmamasının nedeninin bu olduğunu savundu. Kullanıcılara, gönderiyi "yer işaretlerine eklemelerini" söyleyen Musk, "Gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

Ancak Musk'ın yayımlanmamış dosyalara nasıl bir erişimi olduğuna dair bilgi vermedi. Öte yandan bir ismin adının dava dosyasında olması, o kişinin dosya konusuyla ilgili bir suça karıştığını göstermiyor.

İkili arasındaki tartışmanın bu aşamasında, devreye Beyaz Saray da girdi. Beyaz Saray Basın Sekteri Karoline Leavitt, Musk'ın Epstein dosyası iddiasını "talihsiz bir olay" olarak nitelendirdi. Leavitt, Musk'ı, yasa tasarısında istediği politikaların bulunmaması nedeniyle bu iddiaları ortaya atmakla suçladı.

Ayrıca Trump'ın Epstein ile geçmişteki yakınlığı zaten biliniyor.

Elon Musk: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi

ABD Başkanı Trump, savaşın sonucunu etkileyen önemli bir salıncak eyalet olan Pennsylvania'da Elon Musk'ın desteği olmadan da kazanabileceğini iddia etti. Ancak Trump için yüz milyonlarca dolar harcayan ve kampanya yürüten Musk, Trump'ın başkanlığı kazanmasının asıl sebebinin kendisi olduğunu söyleyerek karşılık verdi.

Musk, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 olurdu” dedi. Dünyanın en zengin adamı daha sonra ABD Başkanı koltuğuna oturmasına verdiği desteği reddetmesi nedeniyle Trump hakkında "Ne nankörlük ama" ifadelerini kullandı.

Tartışmayı alevlendiren yasa tasarısı

ABD Başkanı, tartışma esnasında Elon Musk'ın eleştirdiği ve tartışmanın alevlenmesine neden olan yasa tasarısına göndermede bulunarak teknoloji milyarderinin asıl derdinin "aşırı harcamalar" olmadığını, kişisel işletmelerinden biri olan Tesla ile ilgili kaygıları olduğunu öne sürdü.

Oval Ofis'te konuşan Trump, Musk'ın "elektrikli araç yetkisini aldıkları için üzgünü olduğunu" ve yasa tasarısıyla ilgili sorununun bu olduğunu söyledi.

Trump ayrıca Musk'ın eleştirilerini duyunca şaşırdığını ifade ederek “Hayal kırıklığına uğradım çünkü Elon bu tasarının iç yüzünü burada oturan neredeyse herkesten, sizlerden daha iyi biliyordu. Tasarıyla ilgili her şeyi biliyordu. Bununla ilgili hiçbir sorunu yoktu. Birdenbire bir sorunu oldu," dedi.

Musk ise Trump'ın anlattıklarının “yanlış” olduğunu söyleyerek “Bu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gecenin köründe o kadar hızlı kabul edildi ki Kongre'de neredeyse hiç kimse okuyamadı bile!” diye yazdı.

Kavgayı başlatan yasa ne öngörüyor? ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu. "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Temsilciler Meclisi'nden 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla geçmiş ve Senato'ya gönderilmişti. Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) düzenlemenin ABD'de federal hükümetin bütçe açığını 2025-2034 döneminde 3,8 trilyon dolar artıracağını öngörmüştü. Trump bütçe tasarısındaki vergi indirimlerini seçim kampanyasında vadetmişti. Tasarıda, savunma harcamalarında da artış öngörülüyor.

Trump, Elon'un devlet sübvansiyonlarını kesmeyi düşünüyor

ABD Başkanı, sahibi olduğu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda gerçekten tasarruf etmek isteniyorsa "Elon Musk'ın devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmek" gerektiğini söyledi.

Bir Truth Social kullanıcısı, Trump'ın bu fikrinin Musk'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu terk etmesi anlamına geleceğini iddia edince Musk da meydan okuyarak "Devam edin, günümü gün edin" diye yazdı.

Musk daha sonra önemli bir uzay aracını “hizmet dışı bırakmaya başlayacağını” söyledi.

Bu tartışma nereye varacak?

İki önemli müttefik, dünyanın en güçlü adamı Donald Trump ve en zengin adamı Elon Musk dünyanın gözü önünde siyasî sonuçları da olabilecek bir tartışmaya başladı. Ancak bu tartışmanın ve ikili arasındaki anlaşmazlığın nereye varacağını tahmin etmek güç. Çünkü Trump, rakipleriyle girdiği ağız dalaşına rağmen daha sonra onlarla uzlaşabilmesiyle tanınıyor.

Ancak bu kez, Trump'ın karşısında Elon Musk gibi güçlü ve açık sözlü bir karakter var. Musk'ın paylaşımları ve açtığı tartışmalar da dünyanın en etkili adamı ve bir zamanlar müttefiki olan Donald Trump ile karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı'nın bu tartışma sonrasında Musk'ın elindeki en büyük güç olan ticarî çıkarlarına büyük zararlar verebileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Zaten Tesla hisseleri kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonraki aylarda yükselmişti çünkü yatırımcılar Trump'ın en büyük finansal destekçisi Elon Musk'a "büyük iyilikler" yapacağını düşünüyorlardı.