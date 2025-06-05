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Trump'tan 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı

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ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.
Trump'tan 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı

Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Trump, Başkanlık Kararnamesi ile 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerine de kısmi kısıtlamalar getirdi.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vize sahiplerini ve ABD'de daimi ikamet izni olanları edenleri kapsamıyor.

Alınan karar, 9 Haziran Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Trump kararını nasıl savundu?

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da seyahat yasağını duyuran bir video yayımladı.

Trump, ABD'nin Colorado eyaletinde Pazar günü düzenlenen saldırının, yabancı uyrukluların "uygun şekilde incelenmeden ABD'ye girmesinin tehlikelerini" gösterdiğini söyledi.

ABD'ye geçici olarak gelen ve vize süreleri dolanlardan da bahseden Trump bu kişiler için "Onları istemiyoruz" dedi.

Colorado'da Gazze'deki İsrailli rehinelere destek amaçlı gösteri düzenleyenlere saldırı düzenlenmişti.

Gruba molotof kokteyli ve başka yanıcı bazı maddeler atılmış, 12 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan saldırının 45 yaşındaki şüphelisi Mohamed Sabry Soliman, Mısır vatandaşıydı ve ABD vizesinin süresi dolmuştu.

Mısır, Trump'ın vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladığı ülkeler arasında yok.

Truth Social'daki açıklamasında "Tehlikeli yerlerden, ABD vizesi alarak gelen göçmenler arka arkaya terör saldırıları düzenliyor" diyen Trump, ABD'de "milyonlarca kişinin yasa dışı olarak yaşadığını" savundu ve bu durumun eski başkan Joe Biden'ın "açık kapı politikalarından" kaynaklandığını söyledi.

Trump, "ABD, güvenli ve güvenilir bir şekilde ülkeye girmek isteyenleri araştırıp tarayamayacağımız hiçbir ülkeden açık göç alamaz" dedi.

Trump ayrıca kısıtlamaların "tehdidin ciddiyetine" bağlı olduğunu, yasağın uygulandığı ülkelerin listesinin, iyileştirmeler yapılması halinde revize edilebileceğini belirtti.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, "Başkan Trump, Amerikalıları, ülkemize gelip bize zarar vermek isteyen tehlikeli yabancılardan koruma sözünü yerine getiriyor" dedi.

Jackson, "Başkan Trump her zaman Amerikan halkının çıkarları ve güvenliği doğrultusunda hareket edecektir" diye konuştu.

Seyahat yasağından kimler muaf?

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı bazı istisnalar içeriyor.

  • Dünya Kupası veya Olimpiyatlar gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat eden sporcular
  • "İran'da zulüm gören etnik ve dini azınlıklar için göçmen vizesi" sahipleri
  • Özel Göçmen Vizesi sahibi Afgan uyruklular
  • ABD'de "yasal daimi ikametgahı" olanlar
  • Seyahat yasağına dahil olmayan ülkelerde vatandaşlığı olan çifte vatandaşlar açıklanan son karardan muaf tutulacak.

ABD Dışişleri Bakanı da, "bireyin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarına hizmet etmesi" durumunda, söz konusu kişiye "gerekli durumda" muafiyet tanıyabilecek.

Trump 2017'de de benzer bir karar almıştı

Trump birinci başkanlık döneminde de benzer bir karar almış ve 2017'de imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ile nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamıştı.

O dönem bu ülkeler İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'di.

Daha sonra bu ülkelere Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da eklenmişti.

Trump'ın kararı ABD'de mahkemelere taşınmış ve yasal bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Yüksek Mahkeme 2018'de dörde karşı beş oyla yasağın ABD Anayasası'na uygun olduğuna ve sürebileceğine hükmetmişti.

Trump'ın 2020'de başkanlık seçimini kaybetmesi ve Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasının ardından söz konusu seyahat yasakları da son bulmuştu.

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