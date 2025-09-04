Trump'tan LinkedIn trollemesi: Beyaz Saray hesabına kendi fotoğrafını koydu, Obama'nın profilinde bile o var!

Beyaz Saray, LinkedIn'deki resmî sayfasının profil fotoğrafından geleneksel Beyaz Saray logosu kaldırıldı ve yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı konuldu.

Bu, Trump yönetiminin sosyal medyadaki "trolleme" taktiklerinin bir başka örneği oldu. Çünkü LinkedIn fotoğrafının Trump fotoğrafı olmasıyla eski Başkan Barack Obama'nın LinkedIn sayfasında da Trump görünmüş oldu.

Bu sosyal medya "trollemesi" Beyaz Saray'da önceki iş deneyimlerini listeyenlerin önceki yönetimlerde çalışmış olsalar bile, Trump için hizmet etmiş gibi bir izlenim yaratıyor.

Eski bir Joe Biden yönetimi yetkilisi Axios'a yaptığı açıklamada “Amerikalıların maliyetlerini düşürmek için harcadıkları zamanın yarısını trollük yapmak için harcasalardı, bir şeyler başarabilirlerdi” dedi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, X'te bu hareketin eski yönetim yetkililerini trollemek amacıyla yapıldığını doğruladı.

LinkedIn Sözcüsü de bu hareketin platformun politikalarını ihlal etmediğini savundu.