Tükettiğinizde güzelleşmenize yardımcı olacak yiyecekler

Bilim insanları tarafından belirlenen bu yiyecekler cildinizin güzelleşmesine yardımcı oluyor. İşte güzelleşmenize yardımcı olacak yiyecekler...

İster bir hastalıktan veya ameliyattan iyileşiyor olun, tükettiğiniz yiyecek ve içecekler iyileşmenize yardımcı olabilir veya engelleyebilir.

Meyveler, sebzeler, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları da dahil olmak üzere birçok gıdanın iltihabı azalttığı, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiği, iyileşmeyi desteklediği ve iyileşmeniz için gerekli yakıtı sağladığı gösterilmiştir.

İşte vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olabilecek 10 şifalı yiyecek.

1. Yapraklı yeşil sebzeler

Lahana, ıspanak, roka, hardal yeşillikleri ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, iltihabı azaltan, bağışıklık fonksiyonunu artıran ve yara iyileşmesini iyileştiren besinlerle doludur, bu da onları iyileşmeyi desteklemek için mükemmel bir seçim haline getirir.

Yapraklı yeşillikler, tümü bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için gerekli olan C vitamini, manganez, magnezyum, folat ve provitamin A bakımından yüksektir.

Ayrıca güçlü anti-inflamatuar ve bağışıklık destekleyici özelliklere sahip polifenol antioksidanları açısından da zengindirler.

Araştırmalar, yeşil yapraklı sebzelerde yoğunlaşan antioksidan kuersetin de dahil olmak üzere bazı polifenollerin, TNF-alfa gibi inflamatuar proteinlerin üretimini baskılamaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Dahası, C vitamini yara iyileşmesi için çok önemlidir ve ameliyattan sonra iyileşmek için yapraklı yeşillikleri iyi bir seçim haline getirir.

2 yumurta

Ameliyattan sonra, vücudunuzun mevcut önerilen günlük vücut ağırlığının kilogramı başına 0,36 gram (kg başına 0,8 gram) olan protein miktarından önemli ölçüde daha fazla proteine ihtiyacı vardır.

Amerikan Gelişmiş İyileştirme Derneği, ameliyattan sonra vücut ağırlığının kilosu başına 0,7-0,9 gram (kg başına 1,5-2 gram) protein önermektedir. Bu, 150 kiloluk (68 kg) bir kişi için 105-135 grama eşittir.

Yumurtalar sadece büyük yumurta başına 6 gram (50 gram) sağlayan yüksek oranda emilebilir protein için mükemmel bir kaynak değil, aynı zamanda bağışıklık sağlığını ve yara iyileşmesini destekleyen besinlerdir.

Bütün yumurta A ve B12 vitaminlerinin yanı sıra çinko, demir ve selenyum içerir ve bunların hepsi hayati bağışıklık rolleri oynar.

3. Somon

Somon protein, B vitaminleri, selenyum, demir, çinko ve omega-3 yağları ile doludur.

Çalışmalar, omega-3 yağlarının yara iyileşmesini destekleyebileceğini, bağışıklık tepkisini artırabileceğini ve takviye şeklinde alındığında iltihabı azaltabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, yalnızca 85 gram vahşi yakalanmış somon balığı, iltihabı ve bağışıklık tepkisini düzenleyen bir mineral olan selenyum için günlük ihtiyacınızın %70'inden fazlasını karşılar.

Somon yemek muhtemelen güvenli olsa da, ameliyattan önce veya sonra balık yağı takviyesi almadan önce sağlık uzmanınızla konuşmalısınız. Son araştırmalar, bu takviyelerin kanama riskini artırmadığını gösteriyor, ancak bazı cerrahlar yine de balık yağına karşı tavsiyede bulunuyor.

4. Meyveler

Meyveler, vücudunuzun iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabilecek besinler ve bitki bileşikleri ile doludur.

Örneğin, meyveler, vücudunuzdaki en bol protein olan kolajen üretimini uyararak yara iyileşmesini destekleyen bol miktarda C vitamini sağlar.

Ayrıca, anti-inflamatuar, antiviral ve bağışıklık destekleyici etkiler sağlamanın yanı sıra, meyvelere canlı renk veren bitki pigmentleri olan antosiyaninler gibi antioksidanları da paketlerler.

5. Fındık ve tohumlar

Badem, ceviz, ceviz, ayçiçeği çekirdeği ve kenevir tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar, iyileşme sürecinde vücudunuzu beslemek için mükemmel bir seçimdir. Bu gıdalar bitki bazlı protein, sağlıklı yağlar ve iyileşmeyi destekleyen vitamin ve mineraller sağlar.

Örneğin, kabuklu yemişler ve tohumlar iyi bir çinko, E vitamini, manganez ve magnezyum kaynağıdır. E vitamini vücudunuzda bir antioksidan görevi görerek hücresel hasara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sağlığı için de önemlidir.

Bazı araştırmalar, sağlıklı E vitamini düzeylerinin, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan doğal öldürücü hücreler (NK hücreleri) gibi koruyucu bağışıklık hücrelerinin işlevini iyileştirebileceğini belirtmektedir.

6. Kümes hayvanları

Proteinin yapı taşları olan spesifik amino asitler, yara iyileşmesinde ve bağışıklık fonksiyonunda önemli rol oynar.

Tavuk ve hindi de dahil olmak üzere kümes hayvanları, iyileşme ve iyileşmeye yardımcı olabilecek iki amino asit olan glutamin ve arginin içerir.

Glutamin, hastalık ve yaralanma gibi stres zamanlarında hücresel koruma sağlarken, arginin kollajen üretimine ve yara iyileşmesine yardımcı olur.

Dahası, arginin stres, yaralanma ve hastalık zamanlarında hızla tükenir ve bu amino asidin yeterli alımını daha da önemli hale getirir.

7. Sakatat

Organ etleri, yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan bazılarıdır. Bağ dokusu ve kolajen üretimi için gerekli olan A vitamini, demir, çinko, B vitaminleri ve bakır dahil olmak üzere birçok bağışıklık destekleyici besine sahiptirler.

Uygun bağışıklık hücresi tepkisi için gerekli olan A Vitamini, inflamatuar hücrelerin engellenmesine yardımcı olur ve cilt sağlığı ve yara iyileşmesi için kritik öneme sahiptir.

Ek olarak, organ etleri, ameliyat ve hastalık sonrası iyileşme için gerekli olan mükemmel bir protein kaynağıdır.

8. Turpgillerden sebzeler

Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası ve lahana gibi turpgil sebzeler, etkileyici sağlık yararları ile bilinir. Çok çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde iyileşmeyi destekleyebilirler.

Turpgillerden sebzeler, vücudunuzun izotiyosiyanatlara dönüştürdüğü bileşikler olan glukozinolatları içerir. İzotiyosiyanatların, iltihabı baskılayarak, bağışıklık savunmasını harekete geçirerek ve enfekte olmuş hücrelerde ölüme neden olarak bağışıklık sağlığını desteklediği gösterilmiştir.

Ayrıca, bu sebzeler, C vitamini ve B vitaminleri gibi vücudunuzun iyileşme sırasında can attığı bir dizi besin içerir.

9. Kabuklu deniz ürünleri

İstiridye, midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, iyileşmeyi destekleyebilecek besinler – özellikle çinko – ile yüklüdür.

Çinko, sağlıklı bağışıklık fonksiyonu için çok önemlidir. Bu mineral ayrıca iyileşmeyi hızlandırmaya ve yara iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabilir, bu da kabuklu deniz hayvanlarını ameliyattan iyileşmek için harika hale getirir.

Sadece 6 orta boy istiridye (59 gram) çinko için günlük değerin %300'ünden fazlasını sağlar.

10. Tatlı patates

Tatlı patates gibi sağlıklı, yüksek karbonhidratlı yiyecekler yemek, iyileşme için önemlidir. Karbonhidratlar yalnızca hücrelerinizin iyileşmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yara onarımına yardımcı olan heksokinaz ve sitrat sentaz gibi enzimleri de sağlar.

Yetersiz karbonhidrat alımı yara iyileşmesini bozabilir ve iyileşmeyi geciktirebilir.

Tatlı patatesler, C vitamini, karotenoidler ve manganez dahil olmak üzere anti-inflamatuar bitki bileşikleri, vitaminler ve minerallerle dolu, bağışıklık tepkisini optimize edebilecek ve vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olabilecek besleyici karbonhidrat kaynaklarıdır.