"Tüm dünya vazgeçtiğinde UMUT fısıldar; BİR KEZ DAHA DENE!"

İşte Green Pedal tarafından yapılan açıklama;

Sayın belediyeler, bisiklet kulüpleri, demekler, bisiklete gönül verenler, ve kansere savaş açanlar,

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de sağlık problemi olan kanserin tedavisi için en etkili yol UMUT’tur.

“Haydi sen de bir umut ol.”



Cey ve Ryan kansere karşı farkındalık yaratmak, kanserli çocuklara umut vermek ve yeniden gülümsemelerine destek için bisikletle Londra - Kibris yolunu sürerek adamıza gelecekler. Programda bir aksilik çıkmaması durumunda 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Girne Limanında olmaları bekleniyor.

Green Pedal Bisiklet Kulübü Derneği olarak, kızları Tanyel’in anısını yaşatmak ve kanserle mücadele eden çocuklar için farkındalık yaratmak için çıktıkları bu yolda Tanyel’s Smile ailesine destek vermek amacıyla organize edilen sürüşe sizleri de davet etmek isteriz. Bu önemli amaç uğruna çıktıkları yolda destek vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da bitiş noktasında olacaktır, bu güzel amaç uğruna çıkılan yolda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

O güne özel tasarlanacak ve satışı yapılacak olan bisiklet formalarına ve t-shirtlerine reklam vermek isteyenler, 10000 TL karşılığında gerek reklam, gerekse kulüp logosu verilerek sponsorluk desteğinde bulunabilirsiniz. (Detaylar NOT larda)

Forma, t-shirt satışları ile toplanacak bağışlar Kemal Saraçoğlu Vakfına bağışlanacaktır.

Sevgi ve Sağlıkla,

Green Pedal Spor Kulübü Derneği



NOT 1: Sponsorluk ve reklamlar; 14 Ekim Cumartesi saat 12:00’a kadar kabul edilecektir.



NOT 2: Kemal Saraçoğlu Vakfına sponsorluk ve reklam için yapılacak yapılacak olan bağışların ödemelerinin ekran görüntülerini veya dekontlarını 0542 8609483 no’lu telefon numarasından Green Pedal Genel Sekreteri Şevki Pırlanta’ya ulaştırmalarını ve sponsorluk kayıt formunu doldurmalarını önemle arz ederiz.



NOT 3: Kemal Saraçoğlu Vakfına forma ve t-shirt için yapılacak olan en az kişi başı 250 TL’lik bağışların ödemelerinin ekran görüntüleri veya dekontlarını kayıt formuna yüklemeniz önemle arz edilir. Kaydınızı tamamlayıp dekont/ekran görüntüsünü yüklediğiniz takdirde forma ve t-shirtleriniz ayrılacaktır. Her katılımcı için ayrı form doldurmanız gerekmektedir.



Bağış yapılacak olan Kemal Saraçoğlu Vakfı linki: https://www. kemalsaracoglu.org/ onlinebagis/

Bağış mesajı: Tanyel’s Smile

Sponsorluk ve reklam kayıt formu: https://forms. gle/NwYvQEyQWR5chkWp9

Bisikletli kayıt formu: https://forms.gle/ bmnhg5hzCcrCQEpJ8