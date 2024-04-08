Gündüz, geceye döndü: Tam güneş tutulmasının ilk görüntüleri büyüledi

NASA'ya göre, tutulma yolu Meksika'dan başlayarak, ABD'nin Teksas eyaletinden girip, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvanya, New York, Vermont, New Hampshire ve Maine eyaletlerinden geçecek.

Tutulma, Kanada'nın Güney Ontario eyaletine girdikten sonra Quebec, New Brunswick, Prens Edward Adası ve Cape Breton üzerinden geçerek Newfoundland'da sona erecek.

Türkiye'den ne zaman izlenebilecek?

Türkiye'de izlenebilecek bir sonraki önemli güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve "parçalı güneş tutulması" olacak.

Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki tam güneş tutulması ise 2060 yılında gerçekleşecek.

Tam güneş tutulmaları nadir gök olaylarıdır ve belirli bir coğrafi konumdan gözlemlemek için uzun süre beklemek gerekebilir.

Bu nedenle, 2060'taki tam güneş tutulması Türkiye için özel bir gözlem fırsatı sunacak.