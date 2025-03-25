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Tuncer Bağışkan Anısına Düzenlenen “TARİHİMİZDEN DETAYLAR” Tasarım Yarışmasının Kazananları Açıklandı

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Kıbrıs’ın kültürel mirasını genç sanatçıların bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı hedefleyen yarışmaya KKTC üniversitelerinde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler başvuruda bulundu.
Tuncer Bağışkan Anısına Düzenlenen “TARİHİMİZDEN DETAYLAR” Tasarım Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) işbirliğinde, Kıbrıslı Türk araştırmacı, yazar ve arkeolog Tuncer Bağışkan’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen “TARİHİMİZDEN DETAYLAR” adlı tasarım yarışmasının kazananları açıklandı. Kıbrıs’ın kültürel mirasını genç sanatçıların bakış açılarıyla yeniden yorumlamayı hedefleyen yarışmaya KKTC üniversitelerinde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler başvuruda bulundu.

Tuncer Bağışkan’ın Osmanlı dönemi mimarisi ve taş işçiliği üzerine yaptığı derinlemesine araştırmalarıyla Kıbrıs kültürüne kazandırdığı değerleri hatırlatmayı amaçlayan yarışma, seramik ve fotoğraf kategorilerinde düzenlendi. KKTC’deki üniversitelerde eğitim gören 18 yaş üstü öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya ilgi büyüktü. Katılımcılar, Kıbrıs’ın tarihine, mimarisine ve kültürel ögelerine dair ilhamlarını; teknik becerileriyle ve özgün sanat dilleriyle birleştirerek jüriye sundular.

Seramik Kategorisinde Güzel Yusupova Birinci Oldu

Seramik kategorisinde birincilik ödülünü, yaratıcı form dili ve tarihsel referansları estetik bir yaklaşımla birleştiren çalışmasıyla Güzel Yusupova kazandı. İkincilik ödülünü Cemile Taş, üçüncülük ödülünü ise Kirsten Andres-Köksal aldı. Jüri üyeleri, eserlerde kullanılan tekniklerin yanı sıra Kıbrıs kültürel mirasına yapılan göndermeleri değerlendirmeye aldı.

Fotoğraf Kategorisinde Zelal Naile Bakır İlk Sırada Yer Aldı

Fotoğraf kategorisinde ise birincilik ödülünün sahibi Zelal Naile Bakır oldu. Bakır’ın çalışması, Kıbrıs’ın tarihsel dokusunu çağdaş bir bakış açısıyla yansıtmasıyla öne çıktı. Samuel Carter Johnson ikinci, Yusuf Gündüz ise üçüncü oldu. Jüri, değerlendirme sürecinde kompozisyon, konuya yaklaşım ve teknik yeterlilik gibi ölçütleri dikkate aldı.

Tasarım yarışmasında seramik ve fotoğraf kategorilerinde dereceye giren katılımcılara, her iki kategoride de birincilik ödülü 400 USD, ikincilik ödülü 250 USD ve üçüncülük ödülü 150 USD olarak belirlenmiştir. Ödül alan eserler, 8-17 Nisan tarihleri arasında ARUCAD’da yapılacak ödül töreni ve sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Sergi hem yarışmanın görünürlüğünü artırmayı hem de genç sanatçıların çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

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