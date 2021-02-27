  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Türk derbisini Anadolu Efes kazandı

» »
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 10 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Türk derbisini Anadolu Efes kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun organizasyonda 10 maçlık galibiyet serisine son verdi. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 15. galibiyetini aldı, Fenerbahçe ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın 6 sayılık katkı sağladığı ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, ilk sayılarını 5. dakikada üreten Fenerbahçe Beko karşısında Micic'in kaydettiği basketle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 2-12. De Colo'nun skor yükünü üstlenmesiyle toparlanan Fenerbahçe'ye Micic'in etkili performansıyla cevap veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Anderson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 15. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 22-42. Çek oyuncusu Vesely ile pota altını etkili kullanan ve üst üste 10 sayı üreten Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 11'e çekti: 35-46. Bu çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan 21 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan skor üretti. Fenerbahçe Beko'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 2 isabete, 5 basketle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 68-52 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında Micic'in kazandırdığı sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 81-58 üstün gitti.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı 35 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 106-74 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmada kaydettiği 37 sayıyla galibiyette başrol üstlenen Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde kariyer rekoruna imza attı.

"Maça mental olarak kötü başladık"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, ders alacakları bir maç oynadıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, "Maça mental olarak kötü başladık. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Ders alacağımız bir maçtı. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız. Anadolu Efes'i aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in maç boyunca çok iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, "Çok iyi performans sergilediler. Anadolu Efes, çok iyi bir takım. Takım olarak oynadılar. Tecrübeli bir takım. Çok iyi skorerleri var. Micic adına mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ancak biz de daha iyisini yapabilirdik." diye görüş belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de sezon 30 Temmuz'da yeniden başlıyor27 Haziran 2020 Cumartesi 11:09
  • Avrupa’da basketbol ligleri iptal: THY Avrupa Ligi ve Eurocup oynanmamış kabul edilecek25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:51
  • Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şüphesi21 Mart 2020 Cumartesi 15:13
  • NBA’deki koronavirüs vaka sayısı 7’ye yükseldi18 Mart 2020 Çarşamba 10:15
  • Shane Larkin: Türkiye Ligi'nin neden hâlâ devam ettiğini anlayamıyorum14 Mart 2020 Cumartesi 15:57
  • LeBron James: Bizim asıl iptal etmemiz gereken şey 2020 yılı12 Mart 2020 Perşembe 11:27
  • NBA'deki tüm maçlar süresiz olarak askıya alındı12 Mart 2020 Perşembe 10:34
  • Bir oyuncuda koronavirüs çıktı! NBA'de tüm maçlar askıya alındı.12 Mart 2020 Perşembe 09:50
  • ABD’li sunucu Kobe Bryant’ın ölüm haberini sunarken ırkçı ifade ‘nigger’ı kullandı; daha sonra özür diledi28 Ocak 2020 Salı 19:01
  • Son dakika haberi: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti26 Ocak 2020 Pazar 23:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti