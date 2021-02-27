Türk derbisini Anadolu Efes kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun organizasyonda 10 maçlık galibiyet serisine son verdi. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 15. galibiyetini aldı, Fenerbahçe ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın 6 sayılık katkı sağladığı ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, ilk sayılarını 5. dakikada üreten Fenerbahçe Beko karşısında Micic'in kaydettiği basketle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 2-12. De Colo'nun skor yükünü üstlenmesiyle toparlanan Fenerbahçe'ye Micic'in etkili performansıyla cevap veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı.

İyi oyununu ikinci periyotta da sürdüren Anadolu Efes, Larkin, Beaubois ve Anderson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla 15. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 22-42. Çek oyuncusu Vesely ile pota altını etkili kullanan ve üst üste 10 sayı üreten Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 11'e çekti: 35-46. Bu çeyrekte 3 sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan 21 sayı bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da dış atışlardan skor üretti. Fenerbahçe Beko'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 2 isabete, 5 basketle karşılık veren Anadolu Efes, 25. dakikayı 68-52 önde geçti. Skor üretmekte zorlanan Fenerbahçe karşısında Micic'in kazandırdığı sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 81-58 üstün gitti.

Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı 35 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 106-74 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmada kaydettiği 37 sayıyla galibiyette başrol üstlenen Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde kariyer rekoruna imza attı.

"Maça mental olarak kötü başladık"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, ders alacakları bir maç oynadıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, "Maça mental olarak kötü başladık. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Ders alacağımız bir maçtı. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız. Anadolu Efes'i aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in maç boyunca çok iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, "Çok iyi performans sergilediler. Anadolu Efes, çok iyi bir takım. Takım olarak oynadılar. Tecrübeli bir takım. Çok iyi skorerleri var. Micic adına mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ancak biz de daha iyisini yapabilirdik." diye görüş belirtti.