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Türkiye ile KKTC “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenliyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenleniyor.
Türkiye ile KKTC “Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Tatbikatı” düzenliyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek” maksadıyla düzenlenen tatbikat, Ankara’da General Eşref Akıncı Kışlası’nda icra ediliyor.

Tatbikata, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'nden 8 arama kurtarma personeli ve TSK İnsani Yardım Tugayı’ndan 2 DAK Timi (19 askeri personel) ile 3 Arama köpeği iştirak ediyor. Teşkilatlanma, 3 karma DAK timi şeklinde oluşturuldu.

Tatbikatta; helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma (alan araması), kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma hususlarında ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirme ve iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 13 Mayıs’ta başlarken, tatbikatın fiilî safhası ise yarın icra edilecek.

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