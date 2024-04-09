Türkiye, İsrail'e ihracatı kısıtlama kararı aldı; İsrail karşılık vereceğini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamaların yürürlükte kalacağını açıkladı.
İsrail hükümeti çelik, gübre ve jet yakıtı ihracatına getirilen kısıtlamaları da içeren önlemlere kendi kısıtlamalarıyla karşılık vereceğini duyurdu.
Önlemlere tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin İsrail'le olan ticaret anlaşmalarını "tek taraflı olarak ihlal ettiğini" söyledi.
Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Erdoğan bir kez daha Türk halkının çıkarlarını Hamas katillerine destek olmak için feda ediyor. İsrail şiddete ve şantaja boyun eğmeyecek, ticaret anlaşmalarının tek taraflı olarak ihlal edilmesine göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'ye ihracatını engelleyeceği ürünlerin bir listesinin daha hazırlanması ve ayrıca ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilmesi, Türkiye'deki yatırımların durdurulması ve Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi ve Amerikan Kongresi'ndeki dostlarımıza boykot yasalarının ihlalinin incelenmesi ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulanması talimatını verdim." dedi.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
_"Türkiye, 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren, ilk aşamada Ek'te belirtilen ürün gruplanı altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır. Bu kararın gerekleri Ticaret Bakanlığı tarafından derhal yürütülecektir.
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Bu karar, İsrail, uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır."
İsrail'e ihracatı yasaklanan ürünler:
1. Alüminyum Profiller
2. Alüminyum Teller
3. Boyalar
4. Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller
5. Beton Mikserleri
6. Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları
7. Çelik Filmaşin
8. Çelik Kaplar ve Depolar
9. Çelik Köprü Aksamı
10. Çelik Kuleler
11. Çelik Profiller
12. Çimento
13. Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar
14. Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri
15. Demir-Çelik Tüm Teller
16. Ekskavatörler
17. Elektrik Kabloları
18. Elektrik Panoları
19. Fayanslar
20. Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri
21. Forkliftler
22. Granit
23. Halat ve Kablolar
24. Hırdavat Ürünleri
25. Hidrolik Yağlar
26. İnşaat Demiri
27. İnşaat Makinaları
28. İnşaat Yalıtım Malzemeleri
29. İnşaatta Kullanılan Camlar
30. Kimyasal Bileşikler
31. Kimyasal Gübreler
32. Klinker
33. Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar
34. Kükürt
35. Madeni Yağlar
36. Makaralı Zincirler
37. Mermer
38. Metal İşleme Makinaları
39. Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar
40. Mineral Gübreler
41. Motor Yağlanı
42. Paletier
43. Plastik Borular
44. Sandviç Paneller
45. Seramikler
46. Solvent Boyalar 47. Tel Çekme Makinalan
48. Testere Makinalan
49 Tuğlalar
50. Uçak Benzini ve Jet Yakıtı
51. Vernikler
52. Vinçler
53. Yapıştıncılar ve Tutkallar
54. Yassı Çelik Ürünleri
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