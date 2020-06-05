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UBP PM Üyesi Soyer: “Türkiye’den keşke daha fazla para alabilseydik”

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UBP PM Üyesi Soyer: “Türkiye’den keşke daha fazla para alabilseydik”
UBP PM Üyesi Soyer: “Türkiye’den keşke daha fazla para alabilseydik”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Aydın Soyer, Türkiye ile imzalanan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Protokolde, özellikle eylem planında yer alan unsurların sürdürülebilir bir yapı için oldukça kritik ve hayati önemi olduğunu da anlatan Soyer, protokolün son derece başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokolü değerlendiren Aydın Soyer, Ada TV ekranlarında şöyle konuştu;

“Eylem planında da ifade edilen istatistik kurumuna ciddi görevler düşüyor. Eylem planlarında istatistik kurumlarının aktif çalışması ifade ediliyor. Turizm eğitim lokomotif sektörler… Maaş giderleri tekrardan gözden geçirilmeli, özellikle ek mesai ücretleri… Önceki Maliye Bakanlarından Serdar Denktaş hatırlanacağı gibi kamu maliyesinde ek mesailerin sürdürülebilir olmadığını ifade etmişti.

Öte yandan Kooperatif ve Kooperatif Merkez Bankalarında liyakat ve profesyonelleşme yine eylem planında öne çıkan önemli konulardan... Eylem planı çok iyi bir şekilde analiz edilmiş ve hazırlanmış.

Protokolde ‘keşke’ diyebileceğimiz şey ‘keşke daha yüksek miktar alabilseydik’. Genelde bakıldığında son derece başarılı bir protokol”

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