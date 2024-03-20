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Üç sendika Cezaevinde uyarı grevi yapıyor!

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası , Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası , teknik eleman eksikliği sorununa çözüm üretilmemesi gerekçesiyle bugün Merkezi Cezaevinde bir günlük greve gitti.
Üç sendika Cezaevinde uyarı grevi yapıyor!

Üç sendika başkanı cezaevi önünde basın açıklaması yaparak, teknik eleman sıkıntısı çözülünceye kadar greve devam edeceklerini belirtti.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMUSEN Başkanı Metin Atan basına açıklama yaptı.

-Serdaroğlu

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, ülkeyi yönetenlerin “toplum refahını düşünmediklerini ortaya koyduklarını” savundu.

Serdaroğlu, Merkezi Cezaevinde ivedilikle dülger, elektrik tesisatçısı ve berbere ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, dönemin İçişleri Bakanının Başbakana bu konuyla ilgili yazdığı yazıyı paylaştı.

Serdaroğlu, 4 Ocak 2023 tarihli yazıda dönemin İçişleri Bakanının Başbakana cezaevinde ivedilikle işçi istihdamına ihtiyaç duyulduğunu belirttiğini söyleyerek, "o tarihten bugüne kamuya 149 kişinin istihdam edildiğini ancak cezaevine bir kişinin dahi görevlendirilmediğini" ifade etti.

“Bu kişiler hangi elzem dairelere görevlendirildiler, nerede ne iş yapıyorlar” diye soran Serdaroğlu, Başbakanın neden bu yazıyı es geçtiğini, istihdamların hangi ihtiyaca göre yapıldığını sordu.

Serdaroğlu, istihdam politikalarının bu şekilde olmaması, “kurultay hesapları uğruna geleceğin heba edilmemesi gerektiğini” söyledi.

-Bengihan

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevinde ihtiyaç duyulan işçi istihdamlarına ilişkin İçişleri Bakanlığının Ocak 2023’te Başbakanlığa ivedilik içeren bir yazı gönderdiğini söyleyerek, temmuz ayında ise istihdam yapılmadığından sendikaların eylem gerçekleştirdiklerini ancak bugüne kadar değişen bir şey olmadığını belirtti.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu dışarda bırakılarak, “fırsat eşitliğine aykırı” istihdamlar yapıldığını ileri sürerek, buna karşın Merkezi Cezaevine görevlendirme yapılmadığını söyledi.

Merkezi Cezaevinde yaklaşık 900 tutuklu ve mahkum bulunduğunu, bu rakama çalışanlar da eklendiğinde bin kişiye yakın bir rakama ulaşıldığını dile getiren Bengihan, bu nüfusun birçok köyden büyük olduğunu, cezaevinde su tesisatçısı, elektrikçi, kaynakçı, berber gibi teknik elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bengihan, 149 kişinin işe alındığını ancak bunların cezaevine gönderilmediğini söyleyerek, “Partilileri, eşlerini, dostlarını cezaevine gönderemezler” dedi.

Kurultay ve parti içi hesaplaşmaların kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Bengihan, teknik eleman istihdamları yapılmadığı takdirde grevin devam edeceğini belirtti.

Bengihan, sonuç alıncaya kadar geri adım atmayacaklarını, yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun sorumlusunun devleti yönetenler olduğunu söyledi.

-Atan

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevine 11 teknik eleman istihdam edilmesini talep ettiklerini söyleyerek, 2023’ten bugüne 149 kişinin işe alındığını ancak cezaevine görevlendirilmediğini belirtti.

İstihdam edilen 149 kişinin nerede istihdam edildiğini soran Atan, “Biz 11 kişi istedik bize çok görüldü. Cezaevinde çalışanlar 7/24 çalışıyorlar. Sosyal hayatları, aile hayatları bitti” dedi.

Atan, ülkeyi yönetenlerin koltuk yarışında olduklarını iddia etti.

KAMUSEN Başkanı Atan, üç sendika olarak, istihdam sorununa yönelik mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

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