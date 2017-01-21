Ufukta çözüm mü?

Herkes gibi bizlerde, çözümsüzlük içinde çözüm bekleyenlerdeniz. Süreci baştan itibaren, karpaz halkıda büyü bir tedirginlik ve dikkat ile takip etmekte.

Çünkü 40 senedir, Dipkarpaz zaten Rumlara verilecek denip, hiç bir yatırım yapılmadı. Ve bizler, yani köyde yaşayan üçüncü kuşak gençler bile bunu en derinden acısıyla hissettik...

Adanın her yerinde korkmadan yatırımlar yapılırken, iş adamları ve dev yatırımcılar farklı bölgelere yönlendirilirken, Dipkarpaz bundan tek bir pay dahi almamıştır. Bu da yetmezmiş gibi, Dipkarpaz’a yatırım yapmaya kalkan tek bir kurum olan Girne Amerikan Üniversitesine de boş bir araziyi vermekten başka hiç bir destek yapılmamıştır. Kendileri de buraya, yatırım adına verilen sözlerin yerine getirilmediği ve bu yolda yalnız kaldıklarını defalarca dile getirmişlerdir.

Yatırım yapan da, yapmayan da her zaman; zaten Dipkarpaz’ın verilme ihtimali var deyip kaplumbağa gibi yol almaya çalışıyor. Sistem de buna müsait hale getirilmiş durumda. Her bir taraf özel çevre koruma alanı, sit alanı ve milli park ile çevrilerek.

Bu kavga ve boş söylemler, 40 senedir usanmadan söylendi. Burada yaşayan insanlar resmen kandırıldı ve kandırılmaya da devam ediliyor.

Nitekim Cenevre görüşmeleri, bazı söylemlerin ve yıllardır atılan yalanların sonu oldu bence. Yıllardır verildi, verilecek denen Dipkarpaz; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile bir an da bambaşka bir hal aldı.

Cevap açık ve net geldi bana. “Karpaz marpaz verilecek diye bir şey yok” mesaj buydu tüm dünyaya. Ben burada, yani yapılan açıklama da sadece işin karpaz kısmındayım. Bunu da herkesin bilmesini isterim.

Peki! Şimdi ne olacak?

Düne kadar nasıl yatırım yapalım Karpaz’a? deyip parmağının arkasına saklanan yatırımcılar, buraya mı dönecek? Ben inanmıyorum buna.

Varsa cesaretiniz, ya destek çıkın şu anda Dipkarpaz’a ilk yatırım yapma cesareti gösteren GAÜ’ye. Ya da alın arkadaş halkın arazisini ellerinden. Taraf soruyorsanız bize, bu kararlı ve dik duruş ile GAÜ’nün yanındayız şimdilik. Karpaz’ın verilmeyeceği ve haritada olmadığı haberi ile yapacakları yatırıma göre duruşumuz daha net olacaktır.

Basit bir konu olarak görülebilir ama, “GAÜ Karpaz Yaşam Kampüsü” şu an bu halkın tek kurutuluşudur.

Dik mi duracak bu konuda devleti yönetenler?

Yoksa bin bir bahaneler ile eğitimine, sağlık alanına balta vurduğunuz bölgeye yatırım ve kalkınma mı sağlayacaksınız? Ben buna hiç inanmıyorum.

Sonuç olarak,

Cenevre görüşmeleri, bu ülkeye çok şey kazandırdı ve kaybettirdi. İki konuda farklı yönleri ile tartışılır. Ama bizlere çok şey öğrettiği ve gösterdiği, açık ve nettir.

Benim son sözüm; “Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar” Atasözüdür.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.