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UKÜ'de otobüs öğrenciye çarptı!

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UKÜ Kampüsü'nde Kaza: Okul Otobüsü Öğrenciye Çarptı
UKÜ'de otobüs öğrenciye çarptı!

UKÜ Kampüsü'nde Feci Kaza: Okul Otobüsü Öğrenciye Çarptı!

Dün öğle saatlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsünde yaşanan kaza, büyük bir ihmalin ve sorumsuzluğun ürünü olarak gözler önüne serildi.

Otobüs durağında bekleyen öğrenciler arasında, okul otobüsü kontrolsüz şekilde hareket ederek bir öğrenciye çarptı. Öğrenci, olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu tür olaylar, kampüs yönetiminin ve ilgili yetkililerin güvenlik konusunda nasıl ciddi zaaflar gösterdiğini ortaya koyuyor. Öğrencilerin hayatını riske atan bu olay, yalnızca dikkatsizlik değil, aynı zamanda öğrencilerin güvenliğine gereken önemin verilmediğini de gösteriyor.

UKÜ yönetimi ve yetkililerin bu kazaya ilişkin hızlı ve tatmin edici bir açıklama yapmaması, kampüste güvenlik konusunda yıllardır süregelen ihmallerin sorgulanmasına neden oluyor.

 

UKÜ’de Servis Skandalı: Öğrencilerden Otobüs Düzenlemesine Sert Tepki!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) yalnızca kampüs içindeki güvenlik zaafları değil, son dönemde yapılan servis düzenlemeleri de öğrenci tepkilerine yol açıyor. Elde edilen bilgilere göre, okul otobüslerinin saatlerinde yapılan yeni düzenleme, öğrencilerin ulaşımını ciddi şekilde zorlaştırdı. Artık otobüsler iki saatte bir kalkıyor, bu da otobüslerin dolup taşmasına ve kalabalık arasında izdiham yaşanmasına neden oluyor.

Bu düzensizlik, öğrencilerin hem zamanında derslerine ulaşmalarını engelliyor hem de güvenliklerini tehdit ediyor. Özellikle kampüs içinde son yaşanan otobüs kazasının ardından, servis saatlerindeki bu daraltmanın öğrenciler için daha da büyük bir risk oluşturduğu açık. Öğrenciler, bu plansız düzenlemeye karşı tepkilerini her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriyor.

Üniversite yönetimi ise öğrenci taleplerine ve şikayetlerine kulaklarını tıkamış durumda. Öğrencilerin mağduriyeti göz ardı ediliyor, çözüm üretilmesi için ise herhangi bir adım atılmıyor. Yetkililerin bu ihmalkâr tavrı, kampüsteki ulaşım sorunlarının daha da derinleşmesine yol açarken, öğrencilerin güvenliğine ve refahına gereken önemin verilmediğini gösteriyor.

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