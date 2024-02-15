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Ülke Genelinde Yoğun Trafik Denetimi: 422 Araç Sürücüsü Çeşitli Suçlardan Rapor Edildi

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Trafik Denetimlerinde Sert Cezalar: 2 Tutuklama, 51 Araç Trafikten Men Edildi
Ülke Genelinde Yoğun Trafik Denetimi: 422 Araç Sürücüsü Çeşitli Suçlardan Rapor Edildi

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

14 Şubat 2024 tarihinde ülke genelinde polis ekipleri tarafından yoğun bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 2,162 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.

Denetimler sonucunda, 233 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanırken, 16 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandı. Ayrıca, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanırken, 11 sürücü ise araçlarında sigorta bulundurmadı. 19 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanırken, 10 sürücü emniyet kemeri takmazken, 27 sürücü ise seyrüsefer ruhsatsız araç kullandı. Bunun yanı sıra, 104 sürücü de diğer trafik suçlarını işledi.

Tespit edilen bu ihlaller sonucunda toplam 422 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 2 araç sürücüsü tutuklanırken, 51 araç trafikten men edildi.

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