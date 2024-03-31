Ülke Genelindeki Trafik Denetimlerinde 500 Sürücü Rapor Edildi

30.03.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,217 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 500 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 sürücü tutuklanmış ve 57 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

9’u sigortasız araç kullanmak,

6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i kayıtsız araç kullanmak ve

150’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

