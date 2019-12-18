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Uluçay, Bakü’de temaslarına başladı

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Meclis Başkanı Uluçay, Azerbaycan'da bir dizi temasta bulunuyor...
Uluçay, Bakü’de temaslarına başladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Azerbaycan Milli Meclisi’nin davetiyle katıldığı, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA)  9. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde gittiği Bakü’de temaslarına başladı.

Uluçay bu kapsamda ilk olarak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanısıra  TÜRKPA Genel Kurul toplantısına  katılan  Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Parlamento Başkanıları ile birikte Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.

Burada TÜRKPA toplantısına katılan Parlamento Başkanları tarafından Aliyev’in kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Uluçay daha sonra yine konuk heyetler ile birlikte, Şehidler Yabanı olarak bilenen bölgede Azerbaycan şehitleri ve Türkiye Cumhuriyeti şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Kurul toplantısında yer alacak Başkan Uluçay’ın Genel Kurul çerçevesinde KKTC’yi temsilen bir konuşma yapması bekleniyor.

Uluçay’a Bakü temaslarında KKTC Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ve Meclis Dışilişkiler Müdürü Yasa eşlik ediyor.

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