  • BIST 95.530
  • Altın 211,554
  • Dolar 5,3046
  • Euro 6,0510
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

» »
Onkolog Doktor Yavuz Dizdar, 'Bugün kanser denen vakaların büyük bir bölümü taramayla saptanıp hastalık konumuna sokuluyor, oysa ortada hastalık yok. Sistem, hastaneleri doldurmak için hasta pompalıyor' dedi.
Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Dr. Yavuz Dizdar, Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya konuştu. Kanser teşhislerine dair açıklamalarda bulunan Dizdar, "Beslenme değiştiğinde vücut da değişir, bunu bir saksının toprağının değişmemesi durumunda bile gözleyebilirsiniz, bitki uzar, ama yaprak vermez, cılızlaşır. Tonlarca kimyasal kullanıp yapay yollarla çoğalttıklarınızı, binlerce ucuz market açıp bedava fiyata verdiğinizde ister istemez görülen hastalıklar da farklılaşacaktır" dedi.

Dizdar, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün kanser denen vakaların büyük bir bölümü taramayla saptanıp hastalık konumuna sokuluyor, oysa ortada hastalık falan yok… Sistem hastaneleri doldurmak için hasta pompalıyor. Patolog birtakım olguların mikroskopta kansere benzediğini düşünüp, kanser diyor. Halbuki hastaya bakıyorsunuz; iştahı yerinde, kilo kaybı yok, hiçbir şeyi yok ama vücudunda bir şey çıkmış ya da bir şey genellikle çıkmamış ama biz tarayıp saptamışız. Artan tiroit kanserleri bunun bir örneği, prostat belli yaştan sonra standart hale geliyor.

"TIP, İŞİN BU TARAFIYLA İLGİLENMİYOR"

Bunları saptayıp, mikroskopla tanı koymanızın geçerliliği kayboluyor, zira başta beslenme olmak üzere yaşam ve vücut değişmiş. Ancak tıp işin bu tarafıyla ilgilenmiyor, bilakis tanı konan her kişiye hasta muamelesi yapıp, sonra da tedavi ettik diyorlar. Amerika nispeten rahat, onlar zaten özel sigortası olmayanları dikkate almıyor. Oysa bizim için aslında hasta olmayan bu grup da genel sağlık sigortası kapsamında olduğundan, sağlık endüstrisi için bir gelir kaynağı. Devlet ödüyor, ödedikçe sistem bu şekilde suni biçimde şişiyor.

Dizdar, insanların çalışma hayatına atıldığında kendilerine çocukluğunda benimsetilmeye çalışılan genel ilkeleri de unuttuğunu söyledi.

"Oysa bize benimsetilmiş olan bu ilkeler temel ahlak kuralları olmanın ötesinde 'kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapma' şeklinde özetlenebilecek kavramlardan oluşuyor" ifadesini kullanan Dizdar, şu görüşleri dile getirdi:

Ben genel olarak bu mesajın hatırlanmasını istiyorum, işte o zaman konu vicdana geliyor… Vicdan aslında herkeste bulunan, ama sesi pek duyulmayan, ışıltısı görülmeyen bir kavram… Günümüzde artık iyice vahşileşmiş olan üretim, pazarlama modellerinden tutun, haksız kazanca dair ne varsa vicdanın unutulmasından kaynaklandığını görüyorsunuz. Bu hastalığa en çabuk tutulan ya da işleri gereği en çok dikkati çekenler de ister istemez doktorlar oluyor, "beyaz ilk önce kirleniyor". Bu durumda hastalık, buna tutulan ya da potansiyel hasta olan herkes ticari faaliyetin bir parçası haline geliyor. İnanın bunun ürün miktarının suni yollarla artırılmasından bir farkı yok. Doktor hastayı kazanç, hasta da doktoru onu örselemeye hazır bir sistemin parçası olarak algılamaya başlıyor. O nedenle eleştirinin temelini kendi alnımın yozlaşmasına, yani tıp ticareti üzerine kuruyorum. Özetle doktorların hepsi olmasa da önemli bir bölümü vicdanlarını kaybetmiş. Onlara bunu hatırlatmak gerekiyordu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?01 Aralık 2018 Cumartesi 15:12
  • Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat!01 Aralık 2018 Cumartesi 15:07
  • Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir01 Aralık 2018 Cumartesi 14:53
  • HIV nedeniyle geçen yıl yaklaşık 940 bin kişi öldü30 Kasım 2018 Cuma 18:30
  • 'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'30 Kasım 2018 Cuma 18:00
  • Kadın kalbi erkek kalbinden farklı çalışıyor30 Kasım 2018 Cuma 15:15
  • Anneanne, anne ve torun, aynı travmayı yaşıyor30 Kasım 2018 Cuma 15:05
  • Sigarayı bıraktığımızda vücudumuzda meydana gelen değişiklikler29 Kasım 2018 Perşembe 20:05
  • Diyabet cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir mi?29 Kasım 2018 Perşembe 19:55
  • Yaşam stresi ve Psikosomatik hastalıkları Semineri düzenlenecek29 Kasım 2018 Perşembe 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti