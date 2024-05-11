  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Üreten kadınların eserleri sergilendi

» »
Üreten kadınların eserleri sergilendi. '1. Üreten Kadınlar Sergisi' Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşti.
Üreten kadınların eserleri sergilendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen ‘1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ kapsamında hazırlanan eserler, 10 Mayıs tarihinde, ‘1. Üreten Kadınlar Sergisi’ kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapan sergiye yoğun ilgi oldu.

Anneler Günü’ne özel gerçekleşen ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda saat 18:00'de açılış kokteyli ile başlayan sergi, 13-14-15-16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

SERGİDE ESERİ BULUNAN SANATÇILAR

İnci Kansu

İsmet Tatar

Semral Öztan

Ayça Çağlar

Bedia Kale

Birgül Beyazyüz Gedik

Fatma Özok

Fatma Öztabay

Feza Sanıvar

Işın Asvaroğlu

Mine Korudağ

Nedime Yanaroğlu Beysoydan

Nilgün Güney

Osmane Galal

Özge Yücesoy

Özlem Davulcu

Özlem Kuyucuoğulları

Pervin Özgeçen

Sinem Saydam

Tülay Pirgalıoğlu

Yağmur Beste Kumlu

Zülal Karlıova

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şenkul: Kervansaray Plajı bir yere gitmediği gibi, Karakum plajının kullanımını da merkezi idare bize verdi07 Mayıs 2024 Salı 09:49
  • Girne'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Girne Polis Müdürü Nizamoğlu’na ziyaret30 Nisan 2024 Salı 12:44
  • Girne Belediye BaşkanıŞenkul duyurdu! kale arkası ışıklandırıldı28 Nisan 2024 Pazar 09:31
  • Çatalköy'de İş Kazası: İşçi İskelede Dengesini Kaybederek Yaralandı26 Nisan 2024 Cuma 11:27
  • Lapta Yavuzlar Lisesi, Merit ile sağlıklı içilebilir suya erişti25 Nisan 2024 Perşembe 10:07
  • Hırsızlık, trafik denetiminde yakalandı!23 Nisan 2024 Salı 11:10
  • "Turizm Şöleni' coşku ile devam ediyor21 Nisan 2024 Pazar 13:39
  • Şenkul duyurdu: Kale arkasına küçük bir dönüş çemberi yaptık, yeni düzenlemeler yolda...20 Nisan 2024 Cumartesi 07:58
  • Girne'de Şiddet Olayı: D.B., T.G.'yi Yüzüne Yumrukla Ciddi Şekilde Darp Etti19 Nisan 2024 Cuma 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti