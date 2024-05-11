Üreten kadınların eserleri sergilendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen ‘1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ kapsamında hazırlanan eserler, 10 Mayıs tarihinde, ‘1. Üreten Kadınlar Sergisi’ kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapan sergiye yoğun ilgi oldu.
Anneler Günü’ne özel gerçekleşen ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda saat 18:00'de açılış kokteyli ile başlayan sergi, 13-14-15-16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.
SERGİDE ESERİ BULUNAN SANATÇILAR
İnci Kansu
İsmet Tatar
Semral Öztan
Ayça Çağlar
Bedia Kale
Birgül Beyazyüz Gedik
Fatma Özok
Fatma Öztabay
Feza Sanıvar
Işın Asvaroğlu
Mine Korudağ
Nedime Yanaroğlu Beysoydan
Nilgün Güney
Osmane Galal
Özge Yücesoy
Özlem Davulcu
Özlem Kuyucuoğulları
Pervin Özgeçen
Sinem Saydam
Tülay Pirgalıoğlu
Yağmur Beste Kumlu
Zülal Karlıova
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