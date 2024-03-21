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Üstel: Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, "Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz" dedi.
Üstel: Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz

KKTC Başbakanlığınca, İstanbul'da bir otelde "1. Kentler ve Kültürler Buluşması" düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, İsrail'in "insafsız şekilde sivil, çocuk ve kadın demeden Gazze halkına bombalar yağdırdığını" dile getirerek, "Dünya oturdu seyrediyor. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri var." dedi.

Geçmişte Türkiye'ye gelmiş ve burada yaşayan Kıbrıslı iş insanlarına seslenen Üstel, "Bundan sonraki süreçte değerli Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz. Bürokrasiden kendilerini kurtarıyoruz. Kendilerinin, ülkemizde bizimle birlikte bu hayata devam etmelerini arzuluyoruz." diye konuştu.

Üstel, KKTC'nin "ana vatan Türkiye ile hiçbir zaman ayrılmadığını" kaydederek, Türkiye'nin her zaman KKTC'deki büyük projelerin destekçisi olduğunu vurguladı.

KKTC Başbakanı, Türkiye ile Anadolu'dan gelen suyu Mesarya Ovalarıyla çok yakında buluşturacaklarını aktararak, bunun için çalışmaların başladığını söyledi.

Türkiye'den KKTC'ye kabloyla enerji gelmesi için protokol imzaladıklarını kaydeden Üstel, artık KKTC'de enerji sorununun kalmayacağını dile getirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da konuşma yaptığı programa, Türkiye'nin Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bazı medya kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar, program öncesinde "Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da Yaşamak" adlı fotoğraf sergisini gezdi.

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