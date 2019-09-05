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Uyku tutmuyorsa 4-7-8 tekniğini deneyin

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4-7-8 tekniği ile uykuya dalmak mümkün mü?
Uyku tutmuyorsa 4-7-8 tekniğini deneyin

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar 4-7-8 tekniği ile saniyeler içinde uykuya dalmak mümkün. Peki 4-7-8 tekniği nasıl uygulanıyor?

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar size uykuya rahat bir şekilde dalmanıza yardımcı olacak 4-7-8 tekniği hakkında bilgi vereceğiz. Uyku sorunu yaşayan kişiler stres seviyelerini kontrol altına aldığı ve rahatlattığı, böylece uyku problemlerinden kurtardığı biliniyor. Eğer stresli bir hayatınız varsa ve uyku problemleri yaşıyorsanız, 4-7-8 tekniğini deneyebilirsiniz. Bu tekniği, bir ay boyunca uyguladığınızda farklılığı göreceksiniz. İşte elmaelma.com olarak sizler için araştırdığımız 4-7-8 tekniği...
 

-Rahat hissedebileceğiniz bir yer ayarlayın.

-Dilinizi damağın başladığı kısma yerleştirin.

-Ağzınızı kapatın ve burundan nefes almaya başlarken 4'e kadar sayın.

-7 saniye boyunca nefesinizi tutun. Daha sonra 8 saniye boyunca nefesinizi dışarı verin ve tüm endişelerinizi, sıkıntılarınızı verdiğiniz nefesle birlikte dışarı bıraktığınızı düşünün.

- Bu işlemi 4 kez tekrarlayın.

Yapılan çalışmalar sonucunda yapılan bu egzersiz stres seviyesini düşürerek bir nevi meditasyon yerine geçiyor.

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