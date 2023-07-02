Uyurken bile kas yaptırıyor! Öyle bir besin ki... Hem B12 hem de protein deposu

Yurt dışında cottage cheese adıyla bilinse de, ülkemizde çökelek olan bilinen peynir, aslında büyük faydalarıyla yüzyıllardır tüketiliyor.

Yurt dışında cottage cheese adıyla bilinse de, ülkemizde çökelek olan bilinen peynir, aslında büyük faydalarıyla yüzyıllardır tüketiliyor. Biraz meyve, bal veya böreklerin içerisinde adeta bir besin deposu işlevi görüyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle önemli bir destek sunan bu besini, beslenme sisteminize dahil etmek, birçok noktada sizi koruyabilir.

Çökeleğin potansiyel faydalarına bakmadan önce, gerçekte ne olduğuna bir göz atalım. Süte sirke gibi bir asit eklenerek yapılan çökelek, sıvı peynir altı suyundan ayrılan süt kalıntılarının sonucudur. Çoğu peynirde olduğu gibi peynir altı suyunun tamamını süzmek yerine, bu sıvının bir kısmı çökelekte kalarak kremsi kıvam almasını sağlayabilir, böylece faydasını da artırabilirsiniz. İşte eşsiz faydaları…

1- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Çökelekte bol miktarda bulunan B vitamin grubu metabolizmayı iyileştirir. B12 vitamini beynin etkinliğini artırır ve vücudun demiri daha iyi sindirmesine yardımcı olur. Riboflavin karbonhidratları enerjiye dönüştürür ve pantotenik asit vücuttaki proteinlerin, yağların, karbonhidratların ve amino asitlerin işlenmesini iyileştirir.

2- KASLARIN ŞEKİLLENMESİNE YARDIMCI OLUR

Kazein adı verilen ve kasların artmasına yardımcı olan protein, çökelekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle birçok sporcu uyumadan önce çökelek yer. Ayrıca günlük önerilen protein miktarının çoğunu çökelekten alabilirsiniz.

3- KİLO VERDİRİR

Düzenli olarak egzersiz yapmasanız bile çökelek yemenizin kilo vermenize yardımcı olduğu 2015 yılında yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Fazla kilolu ve düşük kalorili çökelekli diyet yapan iki araştırma grubundan biri egzersiz yaparken diğeri yapmadı. Sonuç olarak her iki grup da kilo verebildi.

Bu nedenle spor salonu için yeterli zamanınız yoksa, diyetinize süzme peynir ekleyin.

4- KADIN SAĞLIĞI İÇİN İYİDİR



Çökelek, kalsiyum ve D vitamini açısından zengindir. Düzenli olarak tüketildiğinde menstrüasyonu ve hormonları dengeler.

Düzenli olarak çökelek yemek, meme kanseri riskini bile azaltabilir.

5- KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR



Çökelek kalsiyum açısından zengin olduğundan kemikler için oldukça faydalıdır.

Çökelek, günlük önerilen kalsiyum miktarının yüzde 28'ini içerir. Aynı zamanda metabolizma ve kemik dokusunun kalınlığı üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.

6- KAN ŞEKERİNİ DENGELER



Çökelek, kan şekeri seviyesini dengeleyen magnezyum içerir.

Her gün çökelek yiyorsanız, yağ içeriğini hesaba katmalısınız. Kan şekeri sorunu yaşıyorsanız yüzde 1,5'ten fazla yağ içermeyen çökelek tüketmelisiniz. Daha fazla yağ varsa günlük olarak yemekten kaçınmalısınız.

7- KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İÇİN FAYDALIDIR



Süzme peynirdeki magnezyum, kan şekeri seviyelerini normalleştirmenin yanı sıra kardiyovasküler sistem üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Arteriyel basıncı kontrol altında tutarak kan pıhtılarının oluşmasını engeller. 200 gram çökelek, günlük selenyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılar.

8- İNME RİSKİNİ AZALTIR



Çökelek potasyum içerir ve bu da vücuttaki su dengesini deste