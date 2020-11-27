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Uyuşturucudan tutuklanan kadın AIDS çıktı...Tekrardan cezaevine gönderildi

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Uyuşturucudan tutuklanan kadın AIDS çıktı...Tekrardan cezaevine gönderildi
Uyuşturucudan tutuklanan kadın AIDS çıktı...Tekrardan cezaevine gönderildi

17 kilo uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan ve cezaevine gönderilen bir kadın zanlının AIDS hastası olduğu öğrenildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nin başarılı bir operasyonla ele geçirdiği 16 kilo 750 gramlık uyuşturucu meselesi ile ilgili tutuklanan bir kadın zanlının AIDS hastası olduğu öğrenildi

Geçen hafta tutuklanan Afrika kökenli kadın zanlının AIDS hastası olduğunun öğrenilmesi sonrasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol edilen kadın zanlının AIDS hastası olduğu teyit edildi.

Ancak buna rağmen zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.

Durumun öğrenilmesi üzerine cezaevinde büyük bir huzursuzluk ortaya çıktığı bildirildi

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