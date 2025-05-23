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Uzay Teknolojilerinin Öncüsü Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu DAÜ’de Öğrencilerle Buluştu

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Fergani Uzay Teknolojileri Kurucu Ortağı Prof. Dr. Karabeyoğlu, DAÜ’de verdiği seminerde Türkiye'nin uzay vizyonunu ve yerli teknolojileri anlattı
Uzay Teknolojilerinin Öncüsü Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu DAÜ’de Öğrencilerle Buluştu

UZAY TEKNOLOJİLERİNİN ÖNCÜSÜ PROF. DR. ARİF KARABEYOĞLU DAÜ’DE SEMİNER VERDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğinde düzenlenen “Uzayda Türkiye’nin Yükselen Ufku: Hibrit Roketlerden Uydu Teknolojilerine” başlıklı seminer, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi. Fergani Uzay Teknolojileri A.Ş. Kurucu Ortağı ve Teknoloji Müdürü (CTO), Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı “Milli Teknoloji Hamlesi: Uzay Vizyonu“ kapsamında gerçekleşen seminer, DAÜ’lü öğrenciler ve akademisyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

 

Söz konusu etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın yanı sıra akademik, yönetsel personel ile öğrenciler katılım gösterdi.

 

“DAÜ’nün Araştırma Odaklı Vizyonunun Bir Yansıması”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe, uzay teknolojileri alanında ülkemize yön veren değerli bir bilim insanını DAÜ’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Fergani Uzay Teknolojileri A.Ş. Kurucu Ortağı ve Teknoloji Müdürü, aynı zamanda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu’nun sunumunun, yalnızca teknolojik gelişmeleri değil, bir milletin kendi göğüne imzasını atma yolculuğunu da yansıtacağını belirtti. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında uzay araştırmaları, hibrit roket motorları ve yerli uydu teknolojileri gibi alanlarda attığı stratejik adımlara dikkat çeken Prof. Dr. Karatepe, bu tür bilimsel paylaşımların DAÜ’nün araştırma odaklı vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda ilham veren ve geleceği şekillendiren kurumlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karatepe, öğrencileri ileri bilim alanlarında teşvik etmenin DAÜ için bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Rof. Dr. Karatepe, konuşmasının sonunda Prof. Dr. Karabeyoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, seminerin tüm katılımcılar için ufuk açıcı olmasını temenni etti.

 

Etkinlikte, Türkiye’nin milli uzay projeleri, yerli roket motorları, yörünge testleri ve yeni nesil uydu teknolojileri gibi kritik konular ele alındı. Prof. Dr. Karabeyoğlu, hibrit roket sistemlerinden elde edilen tecrübeler, çevreci yakıt teknolojileri ve yerli üretim uzay araçlarına yönelik Ar-Ge çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

 

Amerikan Uzay ve Havacılık Enstitüsü (AIAA) gibi uluslararası saygın kuruluşlarda da görev alan Prof. Dr. Karabeyoğlu, seminerde ayrıca Türkiye’nin uzay sanayisinde geldiği noktayı ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan stratejik adımları değerlendirdi.

 

Etkinliğin sonunda DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe tarafından Prof. Dr. Karabeyoğlu’na gümüş plaket takdim edildi. DAÜ’nün bilimsel vizyonuna katkı sağlayan bu önemli etkinlik, katılımcılar için ileri teknoloji ve uzay araştırmaları alanında ilham verici bir paylaşım platformu oldu.

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