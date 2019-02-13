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Uzmanlar kanserin başlıca belirtilerini sıraladı

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Cancer Research UK (CRUK) adlı İngiliz kanser araştırma kuruluşunun uzmanları, onkolojik bir hastalığa işaret edebilecek olan 7 belirti sıraladı.
Uzmanlar kanserin başlıca belirtilerini sıraladı

İngiliz Daily Express gazetesinin yapılan araştırmaya dayandırdığı haberinde, uzmanların kanser hastalığına işaret edebilecek olan 7 belirtiye dikkat çektiklerini yazdı.

 

Makalede, "Kanser belirtilerinin önemsenmemesi, hayatta kalma şansını önemli ölçüde azaltabilir. Tümör, en çok teşhis edilebilen belirtilerden biri, ancak vakitlice dikkat edilmesi çok önemli olan 7 farklı belirti de var" ifadelerine yer verildi.

Hastalığın farklı türlerinin kendilerine has semptomların olmasına karşın uzmanlar, en genel belirtilere dikkat çekti.

Görünürde bir neden olmadan fazla kilo kaybının onkolojik bir hastalığın habercisi olabileceği ifade edilen yazıda, aynı zamanda kilolarda zaman zaman olabilecek küçük değişikliklerin normal kabul edildiği belirtildi.

Ağrıların diğer önemli bir belirti olabileceği kaydedilen makalede, "Eğer açıklanamayacak türden devamlı ya da birden bire başlayan şiddetli ağrılar oluşuyorsa, beklemeden bir doktora başvurulmalı" dendi.

Sürekli mide şişliği ve yanmalar gibi sorunların da dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, bu tür ağrıların sıklıkla yiyeceklerde kullanılan bir takım gıdalardan kaynaklanabileceğini, ancak sistematik bir şekilde oluşan belirtilerin ana hastalığın varlığına işaret edebileceğini vurguladı.

Uzmanlar ayrıca sindirim sisteminin çalışmasında bozukluklar, idrar ve dışkıda kan fark edilmesi gibi durumlarda muayeneyi ertelemenin iyi olacağını ifade ediyor.

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