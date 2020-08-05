Varikosel Hastalığının Tek Tedavisi Ameliyattır !

Varikosel, testisin venöz yapısında oluşan ve doğuştan olan bir damarsal anomalidir. Yaşla birlikte ilerleyerek sperm yapım bozukluğuna neden olabilir. Çok ilerlemiş olgularda testis boyutlarında azalma ve testosteron yapımında bozukluklara neden olabilir. Bazı erkeklerde sperm yapım bozukluğu dışında testiste veya kasık bölgesinde ağrı olabilir. Genellikle sol testiste görülmekle birlikte her iki testistede olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1992 yılındaki verilerine göre 9043 erkekte semen analizi incelemelerinde, sperm parametreleri bozuk olan erkeklerin %25’inde ve normal sperm parametrelerine sahip erkeklerin %12’sinde varikosel tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada infertilite şikâyeti ile başvuran erkeklerin %35-40’ında varikosel tespit edilmiştir.

Artmış damar yapısı ve kanlanma testisin fonksiyolarını: 1-Isı artışına neden olarak, 2-Dokunu oksijenlenmesindeki bozulma, 3-Böbrek ve böbrek üstü bezlerinden gelen zararlı atıkların birikmesine yol açarak bozar. Üretilen spermler üzerinde de hareketliliğin bozulması, sperm sayısının azalması ve sperm yapısının bozulmasına neden olur. Bu etkiler ile spermiogramda çoğunlukla sperm sayısında azalma ve hareket bozukluğuna yol açar.Sperm sayısında azalma, hareket bozukluğuna ve Sperm DNA hasarına yol açar.Bazı erkeklerde ilk çocukları doğal yoldan olmasına rağmen ilerleyen zaman içerisinde sperm kalitesinin bozulmasına bağlı olarak tekrar çocuk isteği olduğunda sorun yaşayabilirler. Bu arada ilerleyen zaman içerisinde bazı hastalarda testosteron hormonu salınımında rol oynayan testisteki Leydig hücrelerinin sayısal artışına rağmen fonksiyonel olarak testosteron salınımında azalma görülür.

Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu sözlerine şöyle devam ediyor;

Teşhiste en önemli tanı muayene ile konur. Testise giden damar ve sperm kanalları elle muayenesinde teşhis konulur. Muayenede öksürtme veya ıkındırma ile karın içi basıncı arttırılarak genişlemiş damar yapısının tanınması amaçlanır. Üç derece ile sınıflandırılır: 3. düzeyde damar yapısı dışarıdan gözle görülecek kadar artmış ve genişlemiştir. Doppler ultrasonile varikosel araştırması muayenede tam olarak algılanamayan olgularda ayırıcı tanı olarak istenebilir. Amerikan Uroloji Derneğinin 2002 yılındaki toplantısında yalnız ultrasound ile tespit edilen varikoselin klinik açıdan bir anlamı olmadığı ve operasyona gerek olmadığı bildirilmiştir.

Doç.Dr.Emre Bakırcıoğlu sözlerine son olarak şunları ekliyor;