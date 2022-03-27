  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Vatandaşlar 1 Nisan'da eylem yapacak

» »
Vatandaşlar 1 Nisan'da eylem yapacak
Vatandaşlar 1 Nisan'da eylem yapacak

Vatandaşlar zamlara karşı sosyal medyada örgütleniyor. Bu çerçevede  Tepkisiz Kalma isimli bir grup kuruldu ve burada 1 Nisan'da eylem için örgütlenmeye başladılar

Grubu kuran Emrah Adaklı isimli vatandaş şu paylaşımda bulundu

Tepkiliyiz!

Tepkimizi göstermek için yürüyoruz!

Sözümüz var!

Sözümüzü söylemeye geliyoruz!

Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz.

Öğrencisi, öğretmeni, hayvancısı, çiftçisi, memuru, özel sektör emekçisi...Kim istersen ol...Bu tepkiye sen de ses ol!

Hükümete, hükümet ortaklarına, neden hükümette olduklarını hatırlatmak için, neden o koltukları doldurduklarını yüzlerine vurmak için tepki vermenin zamanı gelmiştir.

Yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımız için, geleceğimiz için sen de yanımızda yerini al!

Basın açıklaması değil,

Tepkimizi göstermek için en önde birlikte yürüyelim!

Tepkimizi göstermek için önce burada organize oluyor, 1 Nisan Cuma günüde en önde birlikte yürüyoruz!

img-20220327-wa0000.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: KKTC için bu dönemde yaşamsal önem taşıyan “Ekonomik Prokol”e yönelik çalışmalar son aşamada27 Mart 2022 Pazar 16:55
  • CTP, Gelecek Partisi heyetini kabul etti27 Mart 2022 Pazar 16:54
  • Rogers: “Ülkede Sosyal Politikaların Eksikliği Nedeniyle Engelli Vatandaşlardan Yaşlılara Kadar Her Kesim Mağdur Ediliyor”27 Mart 2022 Pazar 16:47
  • 19. Orkide Yürüyüşü 10 Nisan Pazar Günü Yapılacak…27 Mart 2022 Pazar 16:36
  • Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara’ya Gitti27 Mart 2022 Pazar 16:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Akif Dostu Şehirler Projesi Adı Altında Düzenlenen KKTC Programı Etkinlik Gecesine Katıldı27 Mart 2022 Pazar 15:56
  • Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, DAÜ Turizm Fakültesi Ev Sahipliğinde “Mutfak Atölyesi” Etkinliği Düzenledi27 Mart 2022 Pazar 15:46
  • Luhansk'tan Rusya'ya katılmak için referandum sinyali27 Mart 2022 Pazar 15:37
  • Covid-19'dan bir günde 3 kişi hayatını kaybetti27 Mart 2022 Pazar 14:19
  • Tatar, Çocukluğumuzdan Bugünlere Kadar İstiklâl Marşı’nı Yüreğimizde Taşıdık ve Taşıyoruz27 Mart 2022 Pazar 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti