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Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu İmza Töreni Gerçekleşti

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"2024-2025 Eğitim Dönemi İçin Yükseköğrenim Destek Bursu Kazanan Öğrenciler Belli Oldu: 5 Başarılı Öğrenciye Her Ay Burs Desteği Verilecek"
Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu İmza Töreni Gerçekleşti

Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu İmza Töreni Gerçekleşti

"2024-2025 Eğitim Dönemi İçin Yükseköğrenim Destek Bursu Kazanan Öğrenciler Belli Oldu: 5 Başarılı Öğrenciye Her Ay Burs Desteği Verilecek"

Vedat Kaner Vakfı tarafından üç yıldır verilen Yükseköğrenim Destek Bursu başvuruları tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerle sözleşmeleri imzalandı

2024-2025 öğrenim döneminde destek bursu alacak 5 öğrenci ile bir araya gelinerek burs sözleşmeleri imzalandı. İmza töreninde, Vedat Kaner Vakfı Başkanı A. Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

İmza töreninde, Kaner Şirketler Grubu kurucuları Adem Kaner ve Vedat Kaner kardeşlerin hayatlarını anlatan "Vakit Varken" isimli biyografik roman, burs alan öğrencilere hediye edildi.

Vedat Kaner Vakfı Yükseköğrenim Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerimiz:

Yusuf Engür - İşletme

Kamide Kargılı - Tıp

İrem Arlı - İşletme

Ahmet Bertiz - Gastronomi

İvan Senar – Bilgisayar Mühendisliği

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, gençlerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Kaner, vakıf olarak ülkenin geleceğini inşa edecek genç nesillerin yetişmesine destek vermek ve onların kaliteli eğitim imkanlarına erişimini sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

“Her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz burs programıyla bu yılki 5 öğrenci ile toplam 15 öğrenciye maddi destek sunarak, onların eğitim yolculuklarına katkıda bulunuyor ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz,” dedi.

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