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Veganlara uyarı: Et ve süt ürünlerinin tüketimi insanlar için hayati

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Uzmanlar, et, yumurta ve süt içeren bir beslenme düzeninin, bitki bazlı gıdalardan daha sağlıklı olduğunu söyleyerek veganları uyardı.
Veganlara uyarı: Et ve süt ürünlerinin tüketimi insanlar için hayati

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, hayvansal kaynaklı gıdaların yararlarını ve risklerini analiz etmek için 500 makale incelendi.

Bu incelemeye göre, hayvansal gıda kaynaklarının “çok ihtiyaç duyulan besinler için hayati kaynaklar” sunduğu sonucuna varıldı. Bunlar, sağlık ve gelişim için hayati önem taşıyan protein, yağlar ve karbonhidratların yanı sıra demir, kalsiyum ve çinko içeriyor.

FAO’ya göre, vegan bir diyette bu makro ve mikro besin maddelerini “gerekli kalite ve miktarda” bulmak pek mümkün değil. Örgüt, et, yumurta ve sütün çocuklar, gençler ve yaşlılar ile hamile ve emziren kadınlar arasında “özellikle hayati” olduğunu kaydetti.

VEGAN İÇERİKLER YETERSİZ

FAO genel müdür yardımcısı Maria Helena Semedo ve kuruluşun baş ekonomisti Maximo Torero Cullen, bitki bazlı “etin” hayvansal ürünlerin yerini alamayacağını, bazı temel besin maddelerinden yoksun olduğunu ve yağ, sodyum ve şeker açısından yüksek olduğunu kaydettiler.

Araştırma, yetişkinlerde yoğurt ve süt tüketiminin tüm nedenlere bağlı ölüm, yüksek tansiyon, inme, tip 2 diyabet, kolorektal, meme kanseri ve osteoporoz riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca yumurta tüketiminin inme veya kalp hastalığı riskini artırmadığına dair nispeten sağlam kanıtlar olduğunu da ortaya koydu.

Sığır eti tüketiminin de bilişsel sonuçları iyileştirdiği ve baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, düzensiz kalp atışı ve solgun cilde neden olabilen demir eksikliğine karşı koruma sağladığı bulundu. Rapor, her gün 72 gr sığır eti yemenin güvenli olduğunu belirtiyor.

Ancak uzmanlar, et tüketmek için şarküteri ürünleri, domuz pastırması ve sosis gibi az miktarda işlenmiş etten kaçınılması gerektiğini de ekledi.

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