Vicdani ret davasında Anayasa Mahkemesi kararı yarın açıklanıyor!

Vicdani retçiler Murat Kanatlı’nın ve Haluk Selam Tufanlı’nın Anayasa Mahkemesi yarın (20 Nisan, Cuma) kararını açıklıyor!

2009 yılında vicdani reddini açıklayarak seferberliğe katılmayı, savaşın hazırlıklarını yapmayı reddeden vicdani retçi Murat Kanatlı hakkında açılan davada Askeri Mahkeme, Kanatlı’nın avukatı Öncel Polili’nin talebini kabul ederek, davayı Anayasa Mahkemesi’ne havale etmişti. Daha sonra benzer şekilde vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın da davaları da Anayasa Mahkemesine ayni gerekçelerle havale edilmişti.

Anayasa Mahkemesi, yarın Askeri Mahkemelerin bağımsızlık ilkesiyle ve adil yargılama ilkesiyle çelişip çelişmediği hakkında kararını açıklayacak…

Hatırlanacağı gibi Kanatlı’nın avukatı Öncel Polili’nin Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi yasasına göre, Mahkeme GKK nezdinde kurulmakta, bu hususun veya herhangi bir mahkemenin herhangi bir kurumun nezdinde olamayacağı, bunun Mahkemelerin bağımsızlık ilkesiyle ve adil yargılama ilkesiyle çeliştiği düşüncesinde olduğundan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etmişti.