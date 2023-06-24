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Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, 'Rus kanı dökülmesini önlemek için askerlerine Moskova'ya ilerleyişlerini durdurma emri veridim"

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#SonDakika Rus özel güvenlik şirketi Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, 'Rus kanı dökülmesini önlemek için askerlerine Moskova'ya ilerleyişlerini durdurma ve Ukrayna'daki üslerine dönme' emri verdiğini duyurdu
Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, 'Rus kanı dökülmesini önlemek için askerlerine Moskova'ya ilerleyişlerini durdurma emri veridim"

#SonDakika Rus özel güvenlik şirketi Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, 'Rus kanı dökülmesini önlemek için askerlerine Moskova'ya ilerleyişlerini durdurma ve Ukrayna'daki üslerine dönme' emri verdiğini duyurdu

Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile yaşadığı sorunun ardından kurucusu olduğu paramiliter grup Wagner'e mensup savaşçılara başkent Moskova'ya ilerlemeleri emri vermişti. 

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