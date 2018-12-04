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WhatsApp tarihinde bir ilk

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı.
WhatsApp tarihinde bir ilk

  • Sosyal medyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu defa platforma entegre ettiği bir özelliği ile değil attığı bir adım ile gündemde. 

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  • Zira 2012 yılında rekor ücret karşılığında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir ilke imza attı. 

  • Hindistan’da yalan haberlerle mücadele konusunda ciddi eleştirilere maruz kalan WhatsApp, tarihinde ilk kez televizyona reklam vererek halkı bilinçlendirmeye çalışıyor. 

  • Tarihinde ilk defa televizyon reklamı veren WhatsApp platforma da ilk defa reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

  • WhatsApp piyasaya ilk çıktığı zamanlarda ücretli bir şekilde kullanıcılara sunuluyordu. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'in, tamamen ücretsiz kalacağı açıklanmıştı.

  • Bu sözü tutmak ve gelir elde etmek için sosyal medya devi kullanıcılarının pek hoşuna gitmeyecek bir karar aldı

  • Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok da uzak olmayan bir tarihte yayınlayacağı güncelleme ile kullanıcılara reklam göstermeye başlayacak.

  • WAbetainfo tarafından WhatsApp beta kodlarının içinde bulunan yeni bir özelliğe göre Facebook, 450 milyon aktif kullanıcısı olduğu bilinen WhatsApp durum güncellemeleri özelliğinde reklam göstermeye başlayacak. 

  • Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan ve yalanlanmayan haberlere göre, reklamlı WhatsApp 2019’un ilk aylarında devreye girecek. 

     

  • Platforma reklam yerleştirmek Facebook'un bünyesinde çalışmaya devam eden WhatsApp kurucuların sert bir şekilde karşı çıktığı bir konuydu. 

 

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