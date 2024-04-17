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Darbe aldıkça sertleşen malzeme geliştirildi

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Bilim insanları darbe aldıkça daha sert hale gelen bir madde geliştirdi. "Uyarlanabilir dayanıklılığa" sahip malzemeyi mısır nişastasından ilham alarak tasarladı.
Darbe aldıkça sertleşen malzeme geliştirildi

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden projeyi yürüten Yue Jessica Wang, "Mısır nişastası ve suyu yavaşça karıştırdığımda kaşık kolayca hareket ediyor. Fakat kaşığı kaldırıp karışıma tekrar sokmak istediğinde geri girmiyor. Sanki sert bir yüzeyi bıçaklamak gibi" dedi.

Wang, buradan yola çıkarak darbe aldıkça sertleşen ve iletken özelliğe sahip bir malzeme geliştirdiklerini söyledi.

Araştırmacılar, bunun için öncelikle 4 farklı polimerden oluşan bir sulu çözelti hazırladı,daha sonra bu çözeltiyi ince bir tabaka üzerine yayarak kuruttu.

Katı polimer tabakayla ilgili deneylerde malzemenin darbe aldıkça daha sert hale geldiği gözlemlendi.

Araştırmada yer alan Di Wu, karışımda iki pozitif ve iki negatif yüklü polimer çeşidi kullandıklarını, maddenin bunlar arasındaki etkileşimden ötürü daha sert hale geldiğini söyledi.

Bu etkileşimi köfte ve spagettiye benzeten akademisyen, "Pozitif yüklü moleküller, suyu sevmediği için köfte benzeri mikro yapılar halinde toplanıyor" dedi. Araştırmacı, bu köfte benzeri yapıların darbelerin enerjisini parçalanmadan emebildiğini söyledi.

Wang, malzemenin gelecekte akıllı saatlere ek olarak kalp ve damar hastalıklarının takibinde faydalanılan sensörlerde ve farklı kıyafetlerde kullanılabileceğini belirtti. 

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