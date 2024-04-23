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Astronotların sağlığı tehlikede: NASA, uzayda gelişen mutant bakteri keşfetti

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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kan enfeksiyonlarıyla bağlantılı olan ve uzay aracındaki astronotların sağlığını tehlikeye atabilecek "Enterobacter bugandensis" isimli bakterinin 13 türünü keşfetti.
Astronotların sağlığı tehlikede: NASA, uzayda gelişen mutant bakteri keşfetti

NASA uzayda gelişen mutant bir bakteri buldu.

Araştırmacılar, UUİ'da kan enfeksiyonlarıyla bağlantılı olan ve gemideki astronotların sağlığını tehlikeye atabilecek "Enterobacter bugandensis" adlı bakterinin 13 türünü keşfetti.

ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ KAZANIYOR

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüksek karbondioksit seviyeleri gibi ekstrem ortam bakterileri mutasyona zorladı ve mikro yerçekimine maruz kaldıklarında bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanabildiği görüldü.

ARAŞTIRMACILARDAN UYARI

Bakteriler astronotlara otostop yaparak yörüngedeki laboratuvara geldi ve şimdi araştırmacılar mikro yerçekiminin astronotların sağlığını etkileyebileceği ve onları bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceği konusunda uyardı.

Bakterinin bebeklerde görülen ve neonatal sepsis olarak adlandırılan kan enfeksiyonu gibi ciddi enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

HAYATI TEHDİT EDEN İLTİHAPLANMA

Enterobacter enfeksiyonları ayrıca sepsis, idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve endokardit kalp odacıklarının ve kapakçıklarının iç yüzeyinde meydana gelen ve hayatı tehdit eden iltihaplanma ile sonuçlanabileceği aktarıldı.

Astronotların sağlığı tehlikede: NASA, uzayda gelişen mutant bakteri keşfetti - 1

 

NASA, "Çalışma bulguları, stres altında ISS'den izole edilen suşların mutasyona uğradığını ve Dünya'daki benzerlerine kıyasla genetik ve işlevsel olarak farklılaştığını göstermektedir. Suşlar yani bakterinin alt türleri UUİ'da zaman içinde önemli miktarda canlı kalabilmiştir" dedi.

Araştırmacılar, mutant suşların çoklu ilaca dirençli yeteneklerine neden olabilecek tamamen farklı genlere sahip olduğunu da belirledi.

Bilim insanları, mikroorganizmaların ISS'deki aşırı ortamlarda nasıl hayatta kaldıklarını inceleyerek, 'bu araştırmanın astronot sağlığı için etkili önleyici tedbirlere kapı açtığını' söyledi.

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