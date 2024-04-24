ABD Senatosu TikTok’u yasaklayan tasarıyı onayladı

Senato, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık askeri yardım paketiyle oylamaya sunulan tasarıyı 18 oya karşı 78 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ‘ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu’ gerekçesiyle TikTok’un yasaklanmasını sağlayan Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası’nı 13 Mart’ta oy çokluğuyla kabul etmiş ve onaylanması için ABD Senatosu’na göndermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, senatonun da onaylaması halinde yasayı imzalayıp yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Tasarının yasalaşması halinde Çinli ana ortak ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. Şirket devredilmezse TikTok’un ABD’deki uygulama mağazalarından beş ay süreyle veya tamamen çıkarılması planlanıyor.

Tasarıya destek verenler, ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgileri Çin yönetimine ilettiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan kongre üyeleriyse TikTok’un veri toplayıp Çin’e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının ‘ifade özgürlüğünün kısıtlanması’ anlamına gelebileceğini söylüyor. TikTok da diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştığını savunuyor.

Tasarının yasalaşması halinde TikTok’un ana ortağı ByteDance, şirketin devri konusunda Washington ve Pekin’in birbirine zıt taleplerinin baskısıyla karşı karşıya kalacak.

Eski ABD hazine bakanı Steven Mnuchin, tasarının yasalaşmasıyla devri gündeme gelecek TikTok’u satın almak için bir yatırımcı grubu kurulacağını söylemişti. Kullanıcıların uygulamayı sevdiğini, kapatılmaması gerektiğini savunan Mnuchin, “Bunun ABD’li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin, bir ABD şirketinin Çin’de böyle bir şeye sahip olmasına izin vermesi asla mümkün değil” demişti.

Çin hükümetinin TikTok’un ABD’li bir alıcıya satılmasına izin verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. TikTok CEO’su Shou Zi Chew ise satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti.