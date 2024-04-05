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Google'dan yapay zeka arama özelliği: Site ziyaretleri düşebilir

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Google, ABD'nin ardından yapay zeka arama özelliğini Birleşik Krallık'taki kullanıcılarla da test etmeye başladı. Bu özellikle birlikte Google üzerinde yapılan aramalar için yapay zeka bir genel özet sunacak.
Google'dan yapay zeka arama özelliği: Site ziyaretleri düşebilir

Google, geçen yıl ABD'de test ettiği yapay zeka tarafından yazılan arama yanıtlarını İngiltere'de denemeye başladı.

SİTE ZİYARETLERİ AZALABİLİR

Başlangıçta, oturum açmış Birleşik Krallık kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı, bazı arama sonuçlarının en üstünde yapay zeka tarafından oluşturulan bir "genel bakış" görecek.

Ancak bazı yayıncılar yapay zeka yanıtlarının sitelerine yapılan ziyaretleri azaltabileceğinden endişe ediyor.

YAPAY ZEKA ARAMA ÖZELLİĞİ İÇİN ABONELİK

Google'ın "Search Generative Experience" adını verdiği bu özellik ABD'de yaklaşık bir yıldır kullanılıyor, ancak yalnızca Google Labs üzerinden kaydolan kullanıcılara sunuluyor.

Financial Times'ın haberine göre, firmanın gelecekte bazı premium yapay zeka arama özellikleri için abonelik sunmayı düşündüğünü öne sürdü.

Ayrıca Google'ın reklamsız bir arama deneyimi üzerinde çalıştığını reddettiği kaydedildi.

Google'ın arama alanındaki üretici yapay zeka çalışmalarını yürüten Hema Budaraju, yeni arama sonuçlarının bağlantıları ve reklamları göstermeye devam edeceğini söyledi.

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