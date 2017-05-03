Wikipedia neden kapatıldı? Nedeni belli oldu

Akdeniz ve Altıparmak'ın başvurusu sonucunda Wikipedia'nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia'ya erişim engellendi.
Mahkemenin kararına göre, söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi halinde, tümden erişim engeli kararı kaldırılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.