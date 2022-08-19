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Yakın Doğu Oluşumu’nun yaptırdığı okulun devri ve açılışı yapıldı

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Yakın Doğu Oluşumu tarafından Gazimağusa’da inşa edilen Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne devri ve açılışı yapıldı.
Yakın Doğu Oluşumu’nun yaptırdığı okulun devri ve açılışı yapıldı

Açılışta, Günsel ailesinin kazanımlarıyla ülkenin geleceği olan çocuklar için yatırım yapmasının öneminini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, Günsel ailesinin otomobil sektöründe çığır açtığına da işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede halkın kurum ve kuruluşların neler başarabileceğinin tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında 6 ilçeye ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne deviri ve açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Lefkoşa, İskele ve ardından da Gazimağusa’da inşa edilen ilkokulların haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Girne, Güzelyurt ve Lefke’de de ilkokul yaptırarak tüm ilçelere ilkokul projesinin tamamlanacağını belirten Günsel, 15 Kasım’da KKTC’nin kuruluş yıldönümünde Yeniboğaziçi kampüsünde yapılacak açılışlara da değindi.

İrfan Günsel, ayrıca Yakın Doğu Oluşumu’nun otomotiv sektöründe yaptığı dev yatırımlar halkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “vatan, hayırseveri olmadan geleceğe taşınamaz” diyerek, iş insanı Suat Günsel’in ülkeye yaptığı yatırımları taktirle karşıladığını söyledi.

Yapılan her yatırımın devletin gücünü ve motivasyonunu artırdığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, son 7 yılda ükeye toplamda 10 okul kazandırıldığına işaret etti.

Basbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmada, “500 öğrenci kapasiteli bu güzel okulun açılışının gururunu yaşıyoruz” dedi.

Günsel ailesinin ülkenin gurur kaynağı olarak önde gelen iş insanlarının başında geldiğini belirten Üstel, ailenin kazanımlarıyla ülkenin geleceği olan çocuklar için yatırım yapmasının öneminine vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, Günsel ailesinin otomobil sektöründe çığır açtığına da işaret ederek, “yılmadan yatırımlar sürdükçe ülkemiz dünyada yerini alacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende, Lefkoşa ve İskele’nin ardından bugün açılan üçüncü okulun hayırlı olmasını dileyerek, tüm öğretmenlerin bu güzel okulda en iyi şekilde çocuklara eğitim vereceğine inandığını belirtti.

Ülkede açılan her okulun önemine işaret eden Tatar, “KKTC‘nin eğitim Adası olarak markalaşma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel araba projesini taktirle karşıladığını söyledi.

Tatar, “Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede halkın kurum ve kuruluşların neler başarabileceğinin tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon araştırmalarına da değinen Tatar, Anavatan Türkiye tarafından deteklenen yeni siyaset anlayışına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede Ada’da egemen eşit iki devlet çatısı altında anlaşma olabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirilerek, okul gezildi.

 

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