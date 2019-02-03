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Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor!

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan kadın, nadir rastlanan servikal distoni hastalığı nedeniyle sürekli yana dönen başını bir eliyle tutarak yaşıyor.
Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan kadın, nadir rastlanan servikal distoni hastalığı nedeniyle sürekli yana dönen başını bir eliyle tutarak yaşıyor. Hastalığının hayatını çok zorlaştırdığını ve tek eliyle işlerini görmek zorunda olduğunu belirten Ünüvar, rahatsızlığın sadece yüzde 10 engelli grubuna dahil edilmesi sebebiyle engelli olarak da kabul edilmediğini söyledi.

Antalyalı Ayşe Ünüvar baş sallama, istemsiz, süregelen, bükücü, döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla ortaya çıkan istem dışı tekrarlanan hareketlere neden olan, geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan bir hareket bozukluğu olarak bilinen servikal distoni hastalığına çare arıyor.

3 AYDA BİR 3 KEZ BEYİN BOTOKSU YAPILDI
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Bir yıl önce fabrikada çalışırken rahatsızlığın etkilerini hissetmeye başladığını ve bir süre sonra başının sürekli döndüğü için işini yapamaz olduğunu söyleyen Ayşe Ünüvar, "Antalya'da özel bir hastaneye gittim, burada servikal distoni rahatsızlığı teşhisi konuldu. 3 ayda bir 3 kez beyin botoksu yapıldı. En son geçen hafta yaptırdım, devam edeceğim. Botoks kasılmaları gevşetip biraz ağrılarımı dindiriyor ancak tedavi etkisi yok. Tek elimle başımı tutmam gerektiği için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Hastalığım engel olarak kabul edilmiyor. Ne yazık ki yüzde 10 gibi bir engel grubuna dahil ediliyor. Ben gerek otururken gerekse yürürken bir elimle sürekli başımı ve çenemi tutmak zorunda kalıyorum. Aksi taktirde başım istem dışı yana doğru dönüyor" dedi.

HENÜZ ÇARESİ YOK

Fabrikadan ayrıldıktan sonra bir çay ocağı açarak kendi işini yapmaya başlayan Ayşe Ünüvar "Kızımla birlikte çalışıyorum. Ağırlıklı olarak kızım destek çıkıyor. Yeni açtığım için çok fazla müşterim yok, ben sadece tek elimi kullanabiliyorum. Bugüne kadar henüz çaresi bulunamayan hastalığa yakalanan Manavgat'ta benim dışımda 2 arkadaşım daha var.

Sosyal medya üzerinden de 300 civarında servikal distoni hastasıyla haberleşiyoruz. Hayat kalitesini asgariye düşürüyor. Bir an evvel tedavisinin bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.

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