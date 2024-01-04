Yapay zeka destekli siber suçlarda patlama yaşanacak uyarısı

ABD'de 27 federal departman ve bazı eyaletlerde devlet kurumlarının üçte biri ortak görevler için yapay zeka destekli sistemler kullanıyor. Eski FBI yetkilisi yapay zekanın yükselişiyle yanlış bilgi ve siber saldırıların her zamankinden daha kolay olucak

Bir teknoloji uzmanı, yapay zeka destekli teknolojideki yeni gelişmelerin 2024'te siber suçlarda bir "patlamaya" yol açabileceği konusunda uyardı.



Bir Amerikan siber güvenlik şirketinde güvenlik şefi olan Shawn Henry siber suçluların siber güvenlik savunmalarına sızmak, yanlış bilgi yaymak veya kurumsal ağlara sızmak için yapay zekayı kullanabileceğini anlattı.



Uzmanın ifadelerine göre, ABD hükümeti yapay zekaya her zamankinden daha fazla güvenerek çeşitli kurumlarında iş gücü olarak kullanıyor.



ABD federal hükümetinin 27 departmanı yapay zeka destekli sistemler kullanıyor.

YAPAY ZEKA DEVLET KURUMLARINDA



Teksas'ta eyalet kurumlarının üçte birinden fazlası, insanların işsizlik yardımlarıyla ilgili sorularını yanıtlamak da dahil olmak üzere temel görevleri yapay zekaya devretti.



Ohio, Utah ve diğer eyaletler de yapay zeka teknolojisini kullanıyor.



Yapay zekanın pek çok hükümet ve kamu hizmeti alanında tercih edilmesi nedeniyle uzmanlar sistemlerin teknoloji üzerinde kontrol kaybı veya gizlilik ihlallerinin kurbanı olabileceğinden korkuyor.



Ekim ayında FBI direktörü Chris Wray, yapay zekanın düşük seviyeli siber suçluları bir sonraki seviyeye taşıyabilecek tehlikede olduğu konusunda uyardı.

Siber güvenlik uzmanları, rakip hükümetlerin demokratik kurumları baltalamak ve dış politika hedeflerine ulaşmak amacıyla yanlış bilgileri yaymak için yapay zeka araçlarını kullanabileceğini iddia etti.



Araştırmaya göre Teksas'taki her üç devlet kurumundan biri 2022 yılında kurum içinde bir çeşit yapay zeka kullanıyordu.



Ohio'nun istihdam yetkilileri işsizlik sigortası taleplerindeki dolandırıcılığı tespit etmek için yapay zeka kullandı. Utah, hayvancılığı takip etmek için yapay zeka kullanıyor.



Ayrıca ABD Eğitim Bakanlığı, mali yardım sorularını yanıtlamak için bir sohbet robotu ve idari programları yönetmek için bir iş akışı botu kullanıyor.