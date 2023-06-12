Yarı final programı açıklandı Kaynak: Yarı final programı açıklandı

Yonpaş Dumlupınar’ı mağlup eden Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği’ni yenen Vadili, Taşkınköy’ü mağlup eden China Bazaar Gençlik gücü ve Merit Alsancak Yeşilova karşısında galip gelen Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi adlarını yarı finale yazdıran ekipler oldular. Alınan sonuçların ardından yarı finalde Vadili – Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi ve Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü eşleşti. Çeyrek finalde alınan sonuçlar ve yarı final ilk maç programı şu şekilde:

Çeyrek final sonuçları

K. Kaymaklı – Y. Dumlupınar: 6-0

Vadili – Doğan Türk Birliği: 2-0

CB Gençlik Gücü – Taşkınköy: 3-0

Dem’s Cons. MSA – M. A. Yeşilova: 9-0

Yarı final 1. maç programı

17 Haziran Cumartesi

14 Ağustos Stadı: Vadili – Dem’s Cons. MSA (18.00)

18 Haziran Pazar

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü (18.00)