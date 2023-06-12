  • BIST 5.715,43
  • Altın 1493.293
  • Dolar 23.6371
  • Euro 25.4933
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Yarı final programı açıklandı Kaynak: Yarı final programı açıklandı

» »
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar Ligi’nde çeyrek final maçları hafta sonu oynanırken yarı finalistler belirlendi. Kaynak: Yarı final programı açıklandı
Yarı final programı açıklandı Kaynak: Yarı final programı açıklandı

Yonpaş Dumlupınar’ı mağlup eden Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği’ni yenen Vadili, Taşkınköy’ü mağlup eden China Bazaar Gençlik gücü ve Merit Alsancak Yeşilova karşısında galip gelen Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi adlarını yarı finale yazdıran ekipler oldular. Alınan sonuçların ardından yarı finalde Vadili – Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi ve Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü eşleşti. Çeyrek finalde alınan sonuçlar ve yarı final ilk maç programı şu şekilde:

 

Çeyrek final sonuçları

K. Kaymaklı – Y. Dumlupınar: 6-0

Vadili – Doğan Türk Birliği: 2-0

CB Gençlik Gücü – Taşkınköy: 3-0

Dem’s Cons. MSA – M. A. Yeşilova: 9-0

 

Yarı final 1. maç programı

17 Haziran Cumartesi

14 Ağustos Stadı: Vadili – Dem’s Cons. MSA (18.00)

 

18 Haziran Pazar

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – CB Gençlik Gücü (18.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City-Inter10 Haziran 2023 Cumartesi 15:59
  • Wout Weghorst aşkı alevlendi10 Haziran 2023 Cumartesi 13:48
  • Metin Öztürk: Sponsorluk gelirse Icardi kalır09 Haziran 2023 Cuma 19:56
  • Acun Ilıcalı İrlanda’da bir kulüp daha satın aldı09 Haziran 2023 Cuma 17:55
  • Fransız yıldız Karim Benzema: Suudi Arabistan'da olmaktan mutluyum09 Haziran 2023 Cuma 10:48
  • UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak08 Haziran 2023 Perşembe 17:28
  • Süper Lig’de 2022-23 sezonu tamamlandı08 Haziran 2023 Perşembe 10:35
  • Sorunlu yolcu sayısı yüzde 47 arttı06 Haziran 2023 Salı 21:48
  • Fatih Terim’in paylaşımı olay oldu… Gerçek sonradan ortaya çıktı06 Haziran 2023 Salı 20:15
  • Jorge Jesus’a İzmir sonrası elveda06 Haziran 2023 Salı 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti